Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định quy định tiêu chí đối với chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư là chức danh có thời hạn do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an công nhận.

Chuyên gia phải có ít nhất 7 năm kinh nghiệm liên tục nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Ảnh minh họa

Trong đó, chức danh chuyên gia, nhà khoa học có thể là người ngoài lực lượng vũ trang; có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ ương ứng; cùng 7 đến 10 năm kinh nghiệm liên tục nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật,…

Họ phải là những người từng được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp bộ hoặc đầu mối trực thuộc bộ; là tác giả của ít nhất 2 bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích đang áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp này.

Với chức danh tổng công trình sư, tiêu chuẩn chỉ áp dụng cho đối tượng học vị từ thạc sĩ trở lên chuyên ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ, đang công tác tại cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, có kinh nghiệm ít nhất 10 năm liên tục trong lĩnh vực có liên quan…

Đồng thời, họ phải có năng lực lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; có tư duy đổi mới sáng tạo, am hiểu pháp luật, cơ chế quản lý vĩ mô và vi mô; có năng lực chỉ đạo, tổ chức quản lý, vận hành các dự án trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Các chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và tổng công trình sư phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Quốc phòng, Công an và không vi phạm hành vi bị cấm theo quy định tại Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, quy định pháp luật khác có liên quan.