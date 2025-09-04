Bộ trưởng Quốc phòng Azerbaijan đang có chuyến thăm Việt Nam và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Thượng tướng Zakir Hasanov sang tham dự lễ kỷ niệm. Việt Nam coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Azerbaijan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Heydar Aliev cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Thượng tướng Zakir Hasanov. Ảnh: Minh Nhật

Ảnh: Minh Nhật

Đặc biệt, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan vào tháng 5, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, góp phần tạo nền tảng hợp tác quốc phòng phát triển ngày càng sâu rộng hơn.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng Tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô (trong đó có chuyên gia Azerbaijan) tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam với sự giúp đỡ quý báu của Azerbaijan trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng nêu rõ, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, kiên trì Chính sách quốc phòng “bốn không”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Zakir Hasanov duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Minh Nhật

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hợp tác quốc phòng thời gian qua được hai bên quan tâm thúc đẩy, phù hợp quan hệ cấp nhà nước, nổi bật trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, công nghiệp quốc phòng, rà phá bom mìn nhân đạo, ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Hai Bộ trưởng tham quan không gian trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Minh Nhật

Về phương hướng hợp tác quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên nghiên cứu, phối hợp tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, hậu cần - kỹ thuật, ủng hộ các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức, đồng thời nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng.

Bộ trưởng đề nghị nghiên cứu mở phòng tùy viên quốc phòng ở mỗi nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Azerbaijan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Hai Bộ trưởng hội đàm. Ảnh: Minh Nhật

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng ký kết Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác đào tạo quân nhân. Ảnh: Minh Nhật

Về phần mình, Thượng tướng Zakir Hasanov cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời sang tham dự lễ kỷ niệm và thăm chính thức Việt Nam. Ông bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, mong muốn hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng qua đó đóng góp thực chất, hiệu quả vào quan hệ giữa hai nước.