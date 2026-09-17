Thượng tướng Trương Thăng Dân chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang tham dự Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 13, qua đó khẳng định vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và quốc tế.

Sự tham dự này còn duy trì tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần tăng cường quan hệ quốc phòng, đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng với quy mô của Diễn đàn Hương Sơn; tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc, diễn đàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin giữa các bên.

Trao đổi về hợp tác giữa hai nước, hai quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, triển khai chỉ dẫn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai bên lần đầu tiên tổ chức rất thành công hội nghị Đối thoại Chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc.

Hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm, thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; giáo dục, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng, lực lượng trên biển; quản lý biên giới; nghiên cứu chung, trao đổi học thuật...

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc duy trì, phát triển, tăng cường các nội dung hợp tác.

Ảnh: BQP

Nhất trí với các ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Trương Thăng Dân tin tưởng các hoạt động mà quân đội hai nước đã, đang và sẽ triển khai sẽ góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn được đón Thượng tướng Trương Thăng Dân sang tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12.

Bên lề Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13, chiều 16/9, Đại tướng Phan Văn Giang có cuộc gặp song phương lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội các nước.

Gặp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tập trung triển khai các nội dung hợp tác, trọng tâm là: phối hợp tổ chức thành công cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia và chứng kiến Diễn tập chung cứu hộ - cứu nạn giữa quân đội 3 nước.

Hai nước cần phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào bảo đảm ý nghĩa, có tính lan tỏa sâu rộng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone. Ảnh: BQP

Gặp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, hai bên đánh giá, thời gian qua, trên cơ sở kế hoạch hợp tác năm 2026, hợp tác quốc phòng được triển khai, đạt hiệu quả tích cực.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, hai bên phối hợp tổ chức thành công Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia và chứng kiến Diễn tập chung cứu hộ - cứu nạn giữa quân đội 3 nước.

Ngoài ra, hai nước cần phối hợp tổ chức Hội chợ thương mại kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia tại thủ đô Phnom Penh; phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia bảo đảm ý nghĩa, có tính lan tỏa sâu rộng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha. Ảnh: BQP

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục hỗ trợ, phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ.

Gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, hai bên nhất trí trên cơ sở các văn bản đã được ký kết, sẽ tập trung triển khai các nội dung quan hệ hợp tác đạt chất lượng, hiệu quả, trước mắt tập trung phối hợp tổ chức thành công Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 17 tại Singapore...

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore. Ảnh: BQP

Tiếp xã giao Thiếu tướng Stephan Willer, Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam - Đức phát triển tốt đẹp; đánh giá cao kết quả cuộc tham vấn chính sách quốc phòng Việt Nam - Đức được tổ chức mới đây.

Thiếu tướng Stephan Willer đánh giá cao bài phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang tại phiên toàn thể 1 của diễn đàn.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thiếu tướng Stephan Willer. Ảnh: BQP

Thiếu tướng Stephan Willer khẳng định sẽ nghiên cứu các nội dung hợp tác giữa hai bên, nhất là các nội dung hợp tác mới.

Trong các cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp quân đội các nước tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12.