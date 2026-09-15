Sáng 15/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả rất tự hào mà Học viện Quốc phòng đã đạt được.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng. Ảnh: Chính phủ

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cục diện quốc tế đang biến đổi sâu sắc theo hướng đa cực, đa trung tâm, cạnh tranh nước lớn gay gắt làm tăng phân tuyến, phân cực, sức ép chọn bên và nguy cơ xung đột; gia tăng chiến tranh kinh tế - thương mại - đầu tư - công nghệ...

Ranh giới giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, giữa hoạt động quân sự và phi quân sự ngày càng khó phân định; khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tác động sâu sắc đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh và làm thay đổi căn bản phương thức tiến hành chiến tranh.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đứng trước yêu cầu mới khó khăn, nặng nề hơn, đòi hỏi phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Thủ tướng: Muốn đi đầu, Học viện phải quyết tâm đổi mới nhanh hơn nữa. Muốn có tầm chiến lược, Học viện phải có tầm nhìn xa hơn nữa. Muốn có uy tín quốc tế, Học viện phải tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng những giá trị riêng. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng cho rằng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, biên giới, biển, đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân mà còn phải bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dữ liệu, chủ quyền số và năng lực tự chủ chiến lược của đất nước.

Đây là yêu cầu cấp bách đối với công tác quân sự - quốc phòng nói chung và nhiệm vụ đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược và nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng của Học viện Quốc phòng nói riêng.

Học viện Quốc phòng cần nắm chắc toàn diện, quán triệt đúng, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng để hoàn thiện tư duy chiến lược lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao bản lĩnh, phát triển năng lực xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp và chưa từng có tiền lệ.

Học viện không chỉ nghiên cứu những gì đã xảy ra mà phải đánh giá chính xác tình hình, chủ động dự báo, phát hiện sớm những nguy cơ để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đường lối, chính sách quân sự - quốc phòng và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ có đủ năng lực cho hiện tại và tương lai.

Chuẩn bị khả năng ứng phó với những tình huống chưa có tiền lệ

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị học viện tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự - quốc phòng.

Thủ tướng gợi mở học viện cần chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức, học theo từng môn riêng biệt sang phát triển, giải quyết các vấn đề tổng hợp, liên ngành; từ xử lý tình huống đã biết sang chuẩn bị khả năng ứng phó với những tình huống chưa có tiền lệ.

Học viện cần cập nhật, xây dựng bộ khung năng lực của cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược. Nội dung đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học phải liên tục cập nhật sự phát triển của khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự và các hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến mới; cách thức tổ chức lực lượng, trang bị, kinh tế và công nghiệp quốc phòng; nâng cao tính liên ngành, liên vùng, liên lĩnh vực.

Học viện cần theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới và khu vực, đánh giá đúng đối tượng, đối tác; nhận diện môi trường an ninh quốc tế...

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà lưu niệm cho Học viện Quốc phòng. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng lưu ý, học viện cần phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu về nền quốc phòng toàn dân, gắn quốc phòng với kinh tế - xã hội, nâng cao tự chủ chiến lược của đất nước.

Học viện cần nghiên cứu, tham gia xây dựng hệ thống lý luận, tiêu chí và mô hình tổ chức nền quốc phòng toàn dân hiện đại, phù hợp với mô hình phát triển mới, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và không gian phát triển quốc gia mới.

Thủ tướng định hướng học viện chủ động đề xuất phương pháp tích hợp yêu cầu quốc phòng, an ninh vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng, địa phương, đô thị, công trình hạ tầng chiến lược; kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Ngoài ra, Học viện Quốc phòng cần tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức cạnh tranh.