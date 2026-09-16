Bộ Quốc phòng vừa cho biết, sáng 16/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 đã khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể 1 với chủ đề “Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược”.

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13. Ảnh: BQP

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 với chủ đề chính “Xây dựng đồng thuận về ổn định, cùng thúc đẩy quản trị an ninh”, đánh dấu kỷ niệm 20 năm diễn đàn được tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự của gần 100 đoàn đại biểu chính thức, cũng như các chuyên gia và học giả đến từ các quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế, trong đó có hơn 60 quan chức cấp bộ trưởng trở lên và lãnh đạo quân đội các nước.

Trong phát biểu khai mạc, Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ việc cần thiết phải xây dựng một thế giới đa cực bình đẳng, có lợi cho tất cả, đồng thuận, hợp tác và cùng thắng.

Bộ trưởng Đổng Quân chia sẻ quan điểm về duy trì ổn định với chủ nghĩa đa phương.

Trong thế giới đầy biến động, cần quản trị công bằng và chiến lược để bảo đảm sự ổn định của khu vực, thế giới; tôn trọng chủ nghĩa đa phương, bảo vệ hệ thống do Liên Hợp Quốc (LHQ) làm trung tâm và ủng hộ vai trò lớn hơn của LHQ trong giải quyết các vấn đề quốc tế; cùng quan tâm đến lợi ích an ninh chính đáng của các nước.

Thượng tướng Đổng Quân cũng nhấn mạnh đến việc ngăn ngừa nguy cơ với nhận thức từ bài học lịch sử; ngăn ngừa là quan trọng trong quản trị an ninh toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, sự phát triển là bảo đảm tốt nhất cho an ninh; chủ động xây dựng tự cường, tôn trọng nhau và bình đẳng trong phát triển.

Thiếu thiện chí thì dễ đối đầu, thiếu tin cậy dễ sinh nghi kỵ

Phát biểu tại phiên toàn thể 1, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Hòa bình, ổn định là khát vọng chung của cộng đồng quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu. Ảnh: BQP

Tuy nhiên, xung đột quân sự đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới; luật pháp quốc tế thiếu được tôn trọng; cạnh tranh chiến lược nhằm mục đích lôi kéo, tập hợp lực lượng còn phổ biến; sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, thậm chí vũ khí hủy diệt lớn đang làm cho thế giới trở nên nhiều mâu thuẫn và đáng lo ngại.

Đại tướng Phan Văn Giang dẫn lại nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ba cuộc khủng hoảng nền tảng hiện nay trên thế giới, đó là: “Khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương cũng có nghĩa là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm, dựa trên luật pháp và thể chế quốc tế.

Để có một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm như vậy cần đến sự ổn định chiến lược, mà ở đó, môi trường hòa bình được bảo đảm, các quốc gia bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp và thể chế quốc tế...

Bài phát biểu về chủ đề đầy tính thời sự của Đại tướng Phan Văn Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: BQP

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, các quốc gia cần thiện chí và chân thành, tin cậy chiến lược và chia sẻ trách nhiệm.

Ông cho rằng thiếu thiện chí thì dễ đối đầu; thiếu tin cậy dễ sinh nghi kỵ; thiếu trách nhiệm rất dễ thờ ơ, vô cảm - đây là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, bất ổn.

Việc đề cao trách nhiệm của các nước lớn là rất quan trọng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cần phải cao. Không phân biệt nước lớn hay nước nhỏ, các quốc gia cần tôn trọng độc lập và lợi ích chính đáng của nhau; không nên tìm kiếm an ninh cho quốc gia mình mà gây bất ổn cho quốc gia khác, không để cạnh tranh thu hẹp không gian hợp tác.

Về luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương LHQ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định cần được tôn trọng, xem đó là nền tảng điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia.

Ông cũng đề nghị cần phát huy vai trò các cơ chế đa phương, trong đó LHQ là trung tâm trong quản trị an ninh toàn cầu. Tại châu Á - Thái Bình Dương, ASEAN có vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc khu vực, duy trì hòa bình và ổn định, ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); đồng thời mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với hiệu lực, hiệu quả thực chất và khả thi.

Cũng trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định việc cần đến sự đoàn kết và đồng thuận, sự giúp đỡ và sẻ chia. Trong một thế giới còn nhiều biến động, các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, một quốc gia khó có thể tự mình đơn lẻ ứng phó hiệu quả trước các thách thức an ninh đang ngày càng phức tạp, cả truyền thống và phi truyền thống.

Ông thông báo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026, sẽ có chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển".