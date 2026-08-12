Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng nay (giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia ở thủ đô Canberra, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với người đồng cấp Richard Marles.

Ông Richard Marles cho rằng chuyến thăm là cơ hội để hai bên duy trì đà phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam -Australia.

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Richard Marles ký cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia khẳng định sẵn sàng cùng Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam nỗ lực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa chính trị quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu và mở ra giai đoạn phát triển mới.

Những năm qua, hợp tác quốc phòng luôn là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa hai nước, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Về phương hướng, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Australia cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao về hợp tác quốc phòng; tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy, thực chất giữa hai Bộ Quốc phòng, hai Quân đội; thúc đẩy hợp tác quốc phòng xứng tầm với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Hai nước cần tập trung duy trì trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác, hợp tác giáo dục - đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; cứu hộ, cứu nạn; công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Australia đã trao tặng vật tư, trang thiết bị cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, góp phần thiết thực giúp Việt Nam nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và triển khai lực lượng tới các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Hai bên ký kết các văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Ông cũng mong muốn Bộ Quốc phòng Australia xem xét tăng các suất học bổng đào tạo các chuyên ngành mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Australia sang học tiếng Việt và tham dự khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường.

Hai bên đã chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Australia tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12 tới.

Tăng phối hợp chống tội phạm xuyên biên giới

Hôm qua, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã có cuộc gặp với Tư lệnh Lực lượng Biên giới Australia Gavan Reynolds.

Hai bên chia sẻ những thách thức chung trong ứng phó với tình trạng tội phạm xuyên biên giới, tội phạm có tổ chức, trong đó nổi lên là buôn lậu ma túy có tổ chức, xuất nhập cảnh, di cư trái phép, buôn người, buôn lậu, gian lận thương mại…

Trung tướng Vũ Trung Kiên và Tư lệnh Lực lượng Biên giới Australia Gavan Reynolds. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng chức năng; để ứng phó hiệu quả với những thách thức đang nổi lên ở khu vực, cần có sự chung tay của nhiều quốc gia khác nhau, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên biên giới và vùng biển của hai nước cũng như của toàn khu vực.

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng kế hoạch hướng dẫn và triển khai các bản ghi nhớ hợp tác về phối hợp phòng, chống, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xuyên quốc gia; phối hợp ngăn chặn, kiểm soát, trao đổi thông tin về các hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hai nước cũng cần hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ biên phòng, năng lực thực thi pháp luật và ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên hai bên…