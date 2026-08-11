Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện (3/2024).

Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, việc hai nước hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực là vô cùng quan trọng.

Thủ tướng Albanese chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam cũng như bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Australia đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 tại Singapore tháng 5 vừa qua đã thể hiện tầm nhìn của Việt Nam về khu vực và hòa bình, ổn định chính là giá trị chung của các quốc gia, trong đó có Australia và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của Australia cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện chặt chẽ và tin cậy giữa hai nước; đồng thời nhấn mạnh Australia là người bạn, đối tác tin cậy và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hai lãnh đạo hài lòng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Australia sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao...

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai lãnh đạo nhấn mạnh việc cần khai thác hiệu quả tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, tháo gỡ rào cản và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới và công nghiệp tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trao Tuyên bố chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese nhất trí đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước. Hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh.

Hai nước cũng thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ Việt Nam - Australia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Hai lãnh đạo đánh giá cao những kết quả vững chắc của hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nhất trí tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh hoạt động hiệu quả của Trung tâm Việt Nam - Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và những đóng góp của Trung tâm đối với việc đào tạo cán bộ trung, cao cấp của Việt Nam.

Thủ tướng Anthony Albanese cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các trường đại học của Australia, trong đó có Đại học RMIT, hoạt động bền vững và thuận lợi tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại cuộc gặp báo chí. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo khuyến khích sự hợp tác và trao đổi mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về khu vực và quốc tế, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc (LHQ), ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã trao đổi 3 tuyên bố chung và cùng chứng kiến trao 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Australia. Các tuyên bố chung gồm: Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia; Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam - Australia; Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia.

Việt Nam sẵn sàng cung ứng lao động tay nghề cao cho Australia

Trưa 11/8 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick.

Lãnh đạo Quốc hội Australia đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và bày tỏ ấn tượng với sự năng động, sáng tạo của đất nước và con người Việt Nam, nhất là giới trẻ. Lãnh đạo Australia cho rằng năng lượng và ý chí vươn lên đó thể hiện quyết tâm cao và khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp tích cực của lưỡng viện Australia đối với việc làm sâu sắc quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, duy trì trao đổi ở các cấp, tăng cường giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đã xác lập mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thượng viện và Hạ viện Australia đồng hành trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng chính phủ số và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, đầu tư và các động lực tăng trưởng mới.

Hai bên cũng cần mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu, đào tạo nghề, công nhận bằng cấp và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI, công nghệ số trong hoạt động nghị viện. Hai bên nhất trí cho rằng giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác trụ cột và cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các trường đại học.

Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia cho rằng Việt Nam và Australia có nhiều lợi ích và ưu tiên tương đồng, đặc biệt trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục, khoa học - công nghệ và tăng cường khả năng thích ứng trước những thách thức mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nghị viện, Chính phủ Australia tạo thuận lợi cho việc cấp thị thực du học, du lịch, lao động cho công dân Việt Nam; sẵn sàng cung ứng lao động tay nghề cao trong những lĩnh vực mà Australia đang cần, nhất là trong thời điểm Australia đang tích cực chuẩn bị cho Olympic 2032.