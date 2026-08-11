Toàn quyền Australia Sam Mostyn vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Canberra sau chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của bà đến Việt Nam vào tháng 9/2025. Toàn quyền khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển hết sức mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của Australia trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Cùng với chia sẻ những nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội và những thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ những kết quả có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước vừa qua.

Trong bối cảnh thế giới có những biến đổi sâu sắc và đặt ra những yêu cầu rất cao đối với phát triển của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai bên càng cần tăng cường hợp tác hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn chuyến thăm đến Australia lần này sẽ tiếp tục nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của hai nước.

Toàn quyền Australia tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần tiếp thêm những động lực mới đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Ảnh: TTXVN

Toàn quyền Sam Mostyn cho rằng Australia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực chủ yếu của phát triển. Đây là nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới.

Australia mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước thúc đẩy thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều 20 tỷ USD và tăng mạnh đầu tư hai chiều.

Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Australia thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia.

Trong hợp tác phát triển, giáo dục và chia sẻ tri thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công; mở rộng học bổng, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới.

Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Australia tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội Australia và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Toàn quyền Australia nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước; đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam.

Australia mong muốn tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Australia.

Việt Nam rất coi trọng và muốn hợp tác với một cường quốc biển như Australia

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh chóng nhất trong khu vực. Những thành tựu của Việt Nam đang tạo ra những cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi, thống nhất tăng cường hợp tác và phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia...

Hai bên có thêm nhiều cơ hội để có thể tăng giá trị thương mại, cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế; hợp tác giáo dục cũng là một trong những trụ cột quan trọng; các tuyến đường bay mới sẽ thúc đẩy giao thương và tăng cường gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những chính sách và sáng kiến của Australia nhằm tăng cường gắn kết với khu vực Đông Nam Á.

Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và các công nghệ mới nổi; hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân…

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Việt Nam đã có nghị quyết, trong đó xác định những nền tảng để xây dựng và phát triển thành quốc gia biển mạnh. Việt Nam rất coi trọng và mong muốn hợp tác với một cường quốc biển như Australia.

Việt Nam và Australia sẽ tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm...