Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao Huân chương Quân công hạng nhất cho Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã trao Huân chương Quân công hạng nhất cho Đại tướng Trịnh Văn Quyết và các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng trao Huân chương Quân công hạng nhì cho các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Huân chương Quân công hạng nhất cho Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, ghi nhận công lao, thành tích đối với cá nhân, đồng thời là sự ghi nhận những cống hiến xuất sắc, trách nhiệm cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam trong suốt chặng đường vẻ vang đã qua.

Trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, son sắt lời thề tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. QĐND nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bước vào thời kỳ mới, Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành đặc biệt xuất sắc với chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ gắn bó máu thịt với nhân dân.

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không quản gian khổ, nguy hiểm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc....

Các tướng lĩnh được vinh dự nhận huân chương là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm trưởng thành từ thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng đơn vị.

Các cán bộ đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chiến lược sâu sắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, dù ở bất kỳ cương vị nào, từ người chiến sĩ đến cán bộ cấp cao của Đảng và Quân đội đều luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của QĐND lên trên hết; Chấp hành nghiêm quy định của tổ chức, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, giữ vững nguyên tắc, tăng cường đoàn kết, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ; Tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết, tiêu biểu, mẫu mực là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đổi mới sáng tạo, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định...