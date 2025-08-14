Sáng 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên khai mạc. Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự, chỉ đạo đại hội.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam bắt tay các đại biểu dự đại hội. Ảnh: P.Q

Dự đại hội còn có Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; lãnh đạo thành ủy, tỉnh ủy các địa phương TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng… và gần 290 đại biểu đại diện cho hơn 8.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để định hướng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu thực sự vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ niềm tin, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”, mỗi đại biểu sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực, góp phần vào thành công của đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, LLVT Quân khu thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện trọng đại của đất nước. Các tổ chức quần chúng, tập thể quân nhân phát huy tốt vai trò giám sát, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ, LLVT Quân khu…

Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề đến đời sống xã hội. Quân khu đã huy động trên 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 47.000 lượt phương tiện với tổng kinh phí hơn 812 tỷ đồng để hỗ trợ người dân phòng chống đại dịch.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Quân khu trong thời gian qua.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại đại hội. Ảnh: P.Q

Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực thời gian tới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Đảng bộ và LLVT Quân khu 7 cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

“Trước hết, cần quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, các nghị quyết, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ”, Đại tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: P.Q

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu Quân khu 7 tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, xây dựng phòng thủ quân khu, phòng thủ khu vực ngày càng vững chắc, tương xứng với địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng và tiềm năng, thế mạnh của quân khu.

Đồng thời, Quân khu phải chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục làm việc trong buổi chiều 14-15/8.