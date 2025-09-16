Dù rất bận rộn với công tác chuyên môn, nhưng mỗi khi nhận được thông tin có bệnh nhân cần tiểu cầu, Đại úy Y Nguyên Bu Tông (người dân tộc M’nông - cán bộ Công an xã Quảng Phú, Lâm Đồng) lại tức tốc vượt hàng chục cây số lên đường thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Ngày 24/8 vừa qua, anh Đỗ Phúc Thiện (SN 1996, ngụ xã Cư Êbur, Đắk Lắk) được đưa đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng mắc bệnh bạch cầu và rơi vào tình trạng nguy kịch. Lượng tiểu cầu của anh Thiện tụt xuống mức báo động, có thể dẫn đến xuất huyết não và tử vong.

Đại úy Y Nguyên Bu Tông trong một lần hiến máu cứu người. Ảnh: NN

Giữa lúc gia đình anh Thiện gần như tuyệt vọng vì không tìm được nguồn tiểu cầu tương thích, thông tin cấp báo đã đến với Đại úy Y Nguyên Bu Tông. Không một phút chần chừ, anh lập tức báo cáo và được lãnh đạo Công an xã Quảng Phú tạo điều kiện lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt.

Anh vội vã sắp xếp công việc rồi một mình điều khiển xe máy lao đi. Chặng đường hơn 70km vốn chỉ mất hơn một giờ chạy xe nay kéo dài gấp đôi bởi cơn mưa tầm tã khiến đường trơn trượt, ngập úng.

Sau khi đến bệnh viện, anh đã kịp thời hiến 2 đơn vị tiểu cầu giúp anh Thiện qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe để chuyển đến bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM tiếp tục điều trị.

Chị Lê Thị Kim Oanh (vợ bệnh nhân Thiện) xúc động nói, giữa lúc gia đình gần như buông xuôi thì sự có mặt của anh Y Nguyên Bu Tông đã mang đến hy vọng cuối cùng để cứu chồng chị. "Gia đình tôi mãi mãi không quên nghĩa cử cao đẹp này của Đại úy Y Nguyên Bu Tông. Anh xứng đáng là người chiến sĩ công an vì nhân dân”, chị Oanh cho biết.

Đại úy Y Nguyên Bu Tông tặng quà cho bệnh nhân trong một lần hiến máu. Ảnh: NN

Trước đó, ngày 11/6, anh Y Nguyên Bu Tông nhận được tin bà Công Thị Mỹ Nga (SN 1958, huyện Krông Bông cũ, tỉnh Đắk Lắk) bị suy tủy, hôn mê sâu, cần tiểu cầu khẩn cấp và đang cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngay lúc này, anh lại lên đường, vượt hơn một giờ đồng hồ để đến bệnh viện. Sau khi hiến 1 đơn vị tiểu cầu nhưng bệnh nhân chưa có dấu hiệu hồi phục, anh đã không do dự hiến thêm đơn vị thứ hai, giúp bà Nga tỉnh lại một cách kỳ diệu.

Câu chuyện về người chiến sĩ công an vượt đường xa hiến máu đã được gia đình bà Nga viết thư cảm ơn và chia sẻ lên mạng xã hội, tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ và lời khen ngợi từ cộng đồng.

Hiến máu không phải để báo cáo thành tích

Đại úy Y Nguyên Bu Tông mang trong mình nhóm máu AB, một nhóm máu hiếm. Anh từng vội vã đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ngay trong đêm để hiến 4 đơn vị máu, cứu sống 2 bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Đại úy Y Nguyên Bu Tông đang làm nhiệm vụ tại xã Quảng Phú. Ảnh: NN

Khi được hỏi đã bao nhiêu lần tham gia hiến máu và tiểu cầu, anh chỉ cười và nói bản thân không đếm, vì làm việc này không phải để báo cáo thành tích mà xuất phát từ trái tim.

Từ khi tham gia câu lạc bộ Máu và tiểu cầu khu vực Tây Nguyên vào năm 2019, anh trở thành một trong những thành viên tích cực nhất. Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, chỉ cần nhận được cuộc gọi, anh lại sẵn sàng lên đường.

Ông Lê Văn Bình, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ, trường hợp tình nguyện hiến máu thường xuyên như Đại úy Y Nguyên Bu Tông là rất hiếm. Anh luôn là người đi đầu, sẵn sàng vượt hơn 70km mỗi khi có ca bệnh nguy kịch cần giúp đỡ.

"Không chỉ trực tiếp cống hiến, anh còn vận động đồng đội, bạn bè cùng tham gia phong trào ý nghĩa này", ông Bình nhận xét.

Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Quảng Phú, tự hào nhận xét, Đại úy Y Nguyên Bu Tông là một cán bộ gương mẫu, tận tụy, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, vì nhân dân phục vụ.