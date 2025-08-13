Hôm nay, Mùa A Thi là trưởng bản duy nhất phát biểu tham luận tại hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại hội nghị, trưởng bản Mùa A Thi muốn "nói hết nỗi lòng của bà con". Ảnh: Lê Anh Dũng

Không giấu được vẻ hồi hộp khi đứng trên bục phát biểu, tự xưng là “cháu” với “các bác lãnh đạo”, trưởng bản sinh năm 1999 bày tỏ mong muốn “nói sao cho hết nỗi lòng của bà con”.

Theo lời kể của trưởng bản Mùa A Thi, bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) nằm dưới chân núi quanh năm mây phủ. Trước kia, đường vào bản chỉ là lối mòn đất đá, trời nắng bụi đỏ, trời mưa lầy lội, xe không vào được. Bà con sống dựa vào nương ngô, rẫy lúa, chăn con gà con lợn, cái ăn vừa đủ, cái mặc còn thiếu. Nhiều hôm trời mưa to, nước suối dâng, trẻ con phải nghỉ học vì không qua được cầu.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, và có các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, bản thay đổi rất nhiều: đường bê tông đến tận cổng, điện sáng về từng nhà, sóng điện thoại, Internet cũng đã vào bản. Trẻ con được đi học đều đặn, bà con có nước hợp vệ sinh để dùng. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới, mùa mưa không còn lo dột. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rất nhiều.

Anh Mùa A Thi cho biết bản Háng Pu Xi có 380 người. Trong cơn mưa lũ ngày 1/8, anh đã vận động 94 người kịp thời di dời khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở.

“Nhưng rồi cơn lũ dữ sáng 1/8 đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng nương, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Khi nước rút, lớp bùn đất dày đặc phủ kín nền nhà, sân vườn và các lối đi. Những gì còn sót lại sau lũ chỉ là đống đổ nát. Cuộc sống của người dân sau lũ khó khăn hơn bao giờ hết. Lũ qua đi, để lại nỗi ám ảnh và gánh nặng thiệt hại đè lên người dân” - trưởng bản Mùa A Thi kể.

Thay mặt bà con dân bản của tỉnh Điện Biên, vị trưởng bản 9x bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương tạo điều kiện, bố trí nguồn kinh phí từ dự án 2 (Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết) của Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ bà con của xã Xa Dung và các xã của tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Bà con còn rất nhiều việc cần được hỗ trợ như: hỗ trợ di dời, sắp xếp nơi ở mới an toàn; xây dựng lại nhà cho các hộ bị mất nhà; đầu tư đường, cầu, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và các công trình thiết yếu; vốn, cây trồng, vật nuôi, đất sản xuất để bà con khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; xây mới, nâng cấp các lớp học, trạm y tế, các công trình thủy lợi.

Vị trưởng bản trẻ cam kết sẽ cùng cán bộ xã triển khai công khai, minh bạch mọi nguồn lực được Đảng, Nhà nước hỗ trợ; tuyên truyền để bà con hiểu rõ chính sách, đồng lòng thực hiện; động viên nhau thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ rừng, giữ suối, giữ tiếng nói, tiếng hát và bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

“Bà con rất mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự đồng lòng của người dân, các bản sẽ từng bước phát triển, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống” - trưởng bản Mùa A Thi bày tỏ.