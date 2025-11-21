Trách nhiệm bảo vệ tầng Ozone của doanh nghiệp điện lạnh

Tại sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng Ozone (16/9) do Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức, Daikin Vietnam đã tham gia trình bày các giải pháp quan trọng như thu hồi - tái chế - tiêu hủy môi chất lạnh (gas), phù hợp Kế hoạch quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone theo Nghị định thư Montreal. Đây là thành phần cốt lõi, nhưng cũng chính là tác nhân gây suy giảm tầng ozone nếu không được quản lý đúng cách.

"Đồng hành cùng mục tiêu Net Zero của Việt Nam không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là một phần trong triết lý kinh doanh cốt lõi của Daikin. Chúng tôi tin rằng hành động hôm nay sẽ quyết định tương lai bền vững cho thế hệ mai sau", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Trong năm 2024, Daikin Vietnam đã thu hồi hơn 2500 kg môi chất lạnh các loại (R32, R410A, R22, R134A) và tiêu hủy tại Nhà máy Thuận Thành, giúp giảm phát thải 3.100 tấn CO2. Tiếp tục trong năm 2025, Daikin dự kiến thu hồi hơn 2100 kg môi chất lạnh, tiêu huỷ 70% và tái chế 30% lượng thu hồi, kiến giảm thiểu thêm 2.900 tấn CO2.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đào tạo, kết hợp với Bộ Nông nghiệp & Môi trường cấp chứng nhận thu hồi môi chất lạnh cho 233 kỹ thuật viên tính đến năm 2025 và dự kiến sẽ giới thiệu môi chất lạnh tái chế đến khách hàng vào năm 2026.

Chia sẻ giải pháp bền vững tại các diễn đàn quốc tế

Daikin còn thể hiện vai trò dẫn dắt thông qua việc chia sẻ tri thức chuyên môn tại các diễn đàn lớn về phát triển bền vững trong ngành xây dựng như Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2024 và 2025 - sự kiện thường niên do Bộ Xây dựng chủ trì mà Daikin Vietnam là đối tác đồng hành quen thuộc.

Đại diện Daikin Vietnam, ông Akihito Tanba - Phó Giám đốc phòng Quản lý Sản phẩm, phát biểu chia sẻ tại khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh năm 2025

Tại sự kiện Công trình xanh Việt Nam năm 2025, Daikin giới thiệu về tòa nhà Daikin Air Tower, công trình vừa đạt chứng nhận LOTUS Platinum. Tòa nhà sử dụng máy làm lạnh ly tâm trục từ làm mát bằng nước (HXE) sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R1234ze với chỉ số GWP (Global Warming Potential) cực thấp; hệ thống VRV 6X, giúp tăng hiệu quả năng lượng trung bình 7% so với các mẫu trước; giải pháp điều khiển AI iPlant Manager ứng dụng AI và học máy để tự động điều khiển toàn bộ hệ thống giúp tiết kiệm 10-30% năng lượng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng phối hợp với Trường Đại học Bách khoa TP.HCM giới thiệu các giải pháp trung hòa carbon với hệ thống AC-ECP tích hợp ERV, qua đó được Bộ Xây dựng trao chứng nhận Doanh nghiệp Tiêu Biểu vì những đóng góp cho phát triển bền vững.

Trong tầm nhìn sắp tới, Daikin Vietnam đặt mục tiêu đạt được hai cột mốc tiếp theo: chứng nhận WELL và LEED ở hạng mức Platinum. Việc một công trình hay doanh nghiệp giành được cả ba chứng chỉ này khẳng định năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh trong nước và quốc tế, chứng minh sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường và chăm lo sức khỏe con người.

Từ sản phẩm đột phá đến nhà máy Net Zero

Daikin là hãng tiên phong sử dụng R-32 có chỉ số GWP chỉ bằng 1/3 so với các loại gas truyền thống (như được ứng dụng cho dòng VRV 7s), và Chiller thế hệ mới dùng môi chất HFO, có chỉ số GWP thấp hơn tới 1.000 lần so với HFC.

Không chỉ tiên phong đưa R-32 vào Việt Nam từ năm 2014, Daikin còn tự nguyện không độc quyền sáng chế này từ 2019, khuyến khích toàn ngành cùng phát triển theo hướng bền vững. Hiện nay, 100% điều hòa dân dụng Inverter của Daikin Vietnam sử dụng R-32, đạt chuẩn năng suất năng lượng CSPF 5 sao (TCVN 7830:2021). Những cải tiến này giúp các công trình thương mại tại Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn xanh quốc tế, đồng thời góp phần giảm phát thải và nâng cao hiệu suất vận hành.

Bên cạnh đó, cam kết bền vững và bảo vệ môi trường được đưa lên mức cao nhất tại nhà máy Hưng Yên, nơi Daikin đặt mục tiêu đạt phát thải CO₂ bằng 0 vào năm 2030, sớm hơn 20 năm so với cam kết Net Zero quốc gia. Hiện nhà máy đã lắp đặt điện mặt trời đáp ứng 30% nhu cầu điện, và liên tục cải tiến quy trình theo triết lý Kaizen để giảm rò rỉ môi chất lạnh, tiết kiệm năng lượng.

Kaizen là triết lý quản lý, sản xuất tập trung vào việc thực hiện các cải tiến nhỏ, liên tục và có hệ thống ở mọi cấp độ của tổ chức để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Cam kết vì một tương lai xanh của Daikin không phải là một khẩu hiệu, mà là một chiến lược toàn diện, được hiện thực hóa bằng những bước đi nhất quán và có chiều sâu. Doanh nghiệp kỳ vọng đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam, đồng hành cùng quốc gia trên hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

(Nguồn: Daikin)