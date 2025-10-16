Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang. Ảnh: Nhật Bắc

Đến dự lễ khởi công có: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Đại tướng Nguyễn Tân Cương – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng; ông Nguyễn Đức Dũng – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; ông Phạm Đức Ấn – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng các lãnh đạo bộ, ngành và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Đại tướng Nguyễn Tân Cương – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công. Ảnh: Nhật Bắc

Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang được Trung ương và thành phố thống nhất chủ trương đầu tư với tổng kinh phí hơn 262 tỷ đồng. Công trình thuộc nhóm B, cấp III, quy hoạch trên diện tích hơn 7,1ha và dự kiến hoàn thành, bàn giao trong tháng 8/2026, phục vụ năm học 2026-2027.

Công trình gồm khối lớp học và bộ môn quy mô 1.000 học sinh, tương đương 30 lớp (15 lớp tiểu học, 15 lớp THCS) và 14 phòng bộ môn.

Ngoài ra, công trình còn có khối hành chính, khối phục vụ sinh hoạt với nhà bếp, nhà ăn, khu nội trú học sinh, nhà ở công vụ giáo viên, nhà đa năng, sân thể thao, nhà văn hóa... đáp ứng điều kiện học tập, rèn luyện và sinh hoạt nội trú đầy đủ cho học sinh miền núi.

Xã Tây Giang được thành lập sau khi sáp nhập 4 xã cũ gồm Lăng, Atiêng, Anông và Dang, có diện tích hơn 400km², gồm 23 thôn, 2.329 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu. Hiện địa phương có 9 trường mầm non, tiểu học, THCS với 30 điểm trường, phục vụ hơn 2.500 học sinh.

Việc đầu tư xây dựng trường nội trú, bán trú xã Tây Giang mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào vùng biên giới, qua đó củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền núi của Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nhật Bắc

Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị là quyết sách lớn, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa – nhất là các em học sinh nơi “phên dậu” của Tổ quốc.

Theo ông Ấn, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn 2025-2026, được giao cho 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền, trong đó Đà Nẵng sẽ đầu tư 6 trường học cho 6 xã biên giới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, thành phố đã khẩn trương khảo sát, lập danh mục, trình Chính phủ phê duyệt đầu tư 6 trường học nội trú với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong năm 2025, Đà Nẵng sẽ khởi công đồng loạt cả 6 trường, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn 482 tỷ đồng được Thủ tướng phân bổ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Tây Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh. Việc xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tại đây không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của gần 2.000 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, mà còn đảm bảo nhu cầu giáo dục lâu dài cho các cấp tiểu học và THCS trên địa bàn.

Xúc động chứng kiến niềm vui, phấn khởi và tình cảm ấm áp, chân thành, mộc mạc của học sinh, người dân Tây Giang dành cho đoàn công tác, phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; tập trung đầu tư cho nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển hệ thống giáo dục-đào tạo từ cấp mầm non tới đại học.

Đảng, Nhà nước cũng chủ trương thúc đẩy phát triển nhanh song phải bền vững; phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện an sinh xã hội đa tầng, bảo đảm an ninh quốc phòng, quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng biên giới, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận bình đẳng về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá…; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh và tiến bộ để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho học sinh xã Tây Giang. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tặng cho 10 gia đình đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai dự án xây dựng trường. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, vừa qua cùng với các nghị quyết "trụ cột" quan trọng khác, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết 71, Nghị quyết 72 về phát triển giáo dục, đào tạo và y tế, góp phần đảm bảo công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội và phát triển đồng đều giữa các vùng, miền. Đặc biệt, Bộ Chính trị quyết định chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Đánh giá cao thành phố Đà Nẵng triển khai ngay kết luận của Bộ Chính trị, triển khai xây dựng 6 trường học tại các xã biên giới trong năm 2025, với tổng số kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó, riêng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang có kinh phí hơn 262 tỷ đồng, tiết kiệm gần 10% kinh phí so với kế hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Đà Nẵng phải hoàn thành xây dựng Trường Tây Giang trước tháng 6/2026 và hoàn thành xây dựng cả 6 trường khu vực biên giới trong năm 2026.

Hoan nghênh xã Tây Giang, đặc biệt là bà con nhân dân đã ủng hộ, hoàn thành giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 xây dựng trường để phục vụ tốt hơn việc dạy và học của các thầy cô giáo, các em học sinh; nếu thiếu gì, cần gì thì các cơ quan báo cáo UBND thành phố, nếu vượt thẩm quyền thành phố thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Thủ tướng đề nghị lực lượng quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt vai trò là "đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, đội quân công tác" và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay, góp sức xây dựng các trường học tại các xã biên giới đất liền, với phương châm "ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều", phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào". Qua đó, tạo điều kiện để các cháu học sinh ở những vùng này trưởng thành, thực hiện ước mơ, khát vọng của mình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Lưu ý quan điểm "làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó", Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải xây dựng các trường học đạt tiêu chuẩn, kiên cố, văn minh, hiện đại; học sinh không những chỉ được học văn hóa mà phải được học ngoại ngữ, tin học, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhất là phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để học sinh phát triển toàn diện "đức, trí, thể, mỹ".

Với phương châm "tiên học lễ, hậu học văn", Thủ tướng đề nghị các thầy cô giáo trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang tiếp tục dành tình yêu thương cho các em học sinh; trau dồi kiến thức, tiếp tục đổi mới hoạt động dạy và học theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn, nâng cao chất lượng dạy và học để nhà trường đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong giáo dục, đào tạo xứng đáng với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh cùng các em học sinh. Ảnh: Nhật Bắc

Nhấn mạnh đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các nhà thầu xây dựng phải thực hiện dự án với tất cả trách nhiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, làm tổn thương tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ta, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Thủ tướng tin tưởng cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân xã Tây Giang tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, chung tay xây dựng Tây Giang phát triển ngày càng toàn diện, theo hướng nhanh và bền vững; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội và đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao 100 phần quà ý nghĩa tặng học sinh trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang động viên, khuyến khích các em chăm ngoan, học giỏi; trao quà tặng 10 gia đình đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai dự án xây dựng trường.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt Bộ Quốc phòng trao 100 phần quà tặng học sinh nhà trường và quà tặng 10 gia đình của xã Tây Giang. Các bộ, ngành, doanh nghiệp cũng có các phần quà ý nghĩa và cam kết hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang.