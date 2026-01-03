Tai nạn kinh hoàng ở tuổi 26

Cách đây 5 năm, Chu Công Luận (SN 1994, Hà Nội) gặp tai nạn kinh hoàng. Hôm ấy, trên đường đi làm về, Luận va chạm với xe đi bên cạnh và ngã ra đường. Không may, chiếc xe container phía sau lao đến cán nát 2 chân của anh.

“Khoảnh khắc đó, tôi chỉ kịp nghĩ ‘thế này thì không sống được rồi’ và ngất lịm đi’, Luận kể.

Hôm sau, Luận tỉnh dậy với đôi chân đã bị tháo khớp từ đầu gối, phần còn lại quấn chặt băng. Xung quanh giường bệnh là mẹ, em trai và một vài người bạn. Anh thấy mẹ khóc nức nở rồi ngất lịm ngay trước mắt mình, những người còn lại đều lã chã hai hàng nước mắt.

“Tôi khá mạnh mẽ và không quá sợ cái chết. Sau ngày bố qua đời, tôi coi mọi chuyện rất bình thường. Điều khiến tôi lo lắng nhất là mẹ, mẹ đã vất vả biết chừng nào để nuôi anh em tôi khôn lớn”, Luận tâm sự.

Sau nhiều năm nỗ lực, Công Luận đã tự tin đi bằng "đôi chân mới"

Tháng ngày sau đó, Luận vật lộn với nỗi đau đớn. Những lúc không ăn không ngủ được vì quá đau, anh thấy tuyệt vọng.

Trở về nhà sau 2 tháng nằm viện, nỗi tuyệt vọng ấy càng nhân lên. Từ một thanh niên hài hước, hoạt bát, năng động, đam mê thể thao, giờ lại phải chống hai tay lết đi từng chút, Luận mất hết hy vọng.

“Tôi căng thẳng suốt 1 năm, cuộc sống trầm lắng và vô định. Thế rồi, nghĩ về những đêm mẹ thức trắng trông tôi bên giường bệnh, những lần mẹ ngủ không ngon giấc vì lo lấy thuốc, lấy nước, xoa bóp chân giúp tôi đỡ đau..., tôi biết mình phải vực dậy.

Mẹ chính là động lực để tôi vượt qua biến cố này”, Luận kể.

Cặp đôi có chuyện tình đẹp, vượt qua mọi rào cản

Luận làm quen với cuộc sống khuyết 2 chân. Ban đầu, anh tập lết đi bằng tay, tự vệ sinh cá nhân để mẹ đỡ vất vả. Không cam tâm ngồi xe lăn cả đời, anh lắp chân giả, nén đau để tập đi vững bằng đôi chân mới.

Nhờ anh họ giúp đỡ, Luận có công việc ổn định tại một cửa hàng giày dép. Cuộc sống bình thường dần trở lại với chàng trai Hà Nội sau chuỗi ngày gian nan.

Tình yêu vượt qua rào cản

Dẫu vậy, cho đến khi gặp gỡ và nên duyên với Đặng Thùy Chi (Hà Nội), cô gái kém 8 tuổi, Luận mới thực sự tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Khoảnh khắc Công Luận rước vợ về nhà. Nguồn: Huy Hưng

Cặp đôi quen biết nhau qua mạng xã hội vào đầu năm 2025. Trong cuộc nói chuyện đầu tiên, Chi đã biết về hoàn cảnh của Luận nhưng không bận tâm.

“Tôi thấy anh cũng bình thường như bao người khác. Sự khác biệt không nằm ở vẻ ngoài mà ở cách cư xử của anh”, Chi nói.

Lần đầu gặp mặt, Luận lắp chân giả, mặc quần jean, áo phông đến gặp Chi. Chi thừa nhận, lúc đầu cô có chút e dè vì không ngờ anh bị nặng như vậy. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, khoảng cách đôi bên được xóa nhòa bởi sự hài hước, dễ gần của Luận và sự cảm thông, thấu hiểu của Chi.

“Chuyện tình cảm của chúng tôi ‘thuận buồm xuôi gió’ ngoài sức tưởng tượng. Sau buổi gặp đầu, chúng tôi vẫn muốn gặp nhau và chỉ sau vài lần hẹn, hai đứa chính thức hẹn hò”, Chi kể.

Chú rể hân hoan trong ngày cưới

Thùy Chi yêu tính cách vui vẻ, lạc quan và cảm phục nghị lực sống của Công Luận. Chi cho biết, anh thuộc tuýp người đã yêu ai là yêu hết lòng, sẵn sàng cho bạn gái tất cả những gì mình có, không chỉ tiền bạc mà còn là tình yêu thương, kinh nghiệm sống...

“Anh ấy cho tôi tình cảm, thời gian, vật chất, sự tôn trọng và nuông chiều. Anh dạy tôi những thứ tôi không biết, chỉ cho tôi những việc nên hay không nên làm... Bằng ấy thứ đã đủ để tôi yêu thương và trân trọng anh”, Chi kể.

Tình yêu của cặp đôi bị gia đình Chi phản đối gay gắt. Bố cô mất sớm, mẹ cô hết lòng khuyên nhủ con gái từ bỏ mối duyên “đũa lệch” này. Thế nhưng, Chi vẫn một lòng một dạ với lựa chọn của mình.

“Gia đình anh Luận thì ngược lại, vui và ủng hộ chúng tôi. Mẹ anh xem tôi như con gái, luôn quan tâm, động viên và tâm sự với tôi.

Mẹ bảo: ‘Mẹ vui vì cuối cùng cũng có người chấp nhận con trai mình’”, Chi kể.

Cặp đôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành

Trước sự phản đối của nhà gái, Luận có chút hoang mang. Tuy vậy, anh không nản lòng mà dùng sự chân thành của mình để thuyết phục. Sau 5 tháng kiên trì, anh đã có được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày 28/12 vừa qua với đầy đủ nghi thức truyền thống.

Trong ngày cưới, khoảnh khắc chú rể chống nạng, từng bước một tiến vào nhà gái đón dâu với niềm hạnh phúc khiến nhiều người xúc động.

“Tôi đón vợ về nhà trong sự ủng hộ của hai bên gia đình, ai nấy đều cười rạng rỡ chúc phúc cho chúng tôi. Đó là may mắn lớn nhất”, Luận chia sẻ.

Còn với cô dâu 23 tuổi, khoảnh khắc xúc động nhất là khi anh trai rưng rưng nước mắt tiễn em gái về nhà chồng. Bố mất sớm, nhiều năm qua anh trai là điểm tựa vững chãi của Chi. Nhờ có sự ủng hộ của anh, cô càng tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Đám cưới với những nụ cười và khoảnh khắc hạnh phúc là cái kết đẹp cho tình yêu của Công Luận và Thùy Chi. Với Công Luận, đây là khởi đầu mới cho hành trình vun đắp hạnh phúc trọn vẹn sau những đau đớn, thiệt thòi mà anh đã trả qua.

Ảnh: Nhân vật cung cấp