Năm 2025 là năm chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt đám cưới độc lạ, sáng tạo và khác biệt, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không chạy theo sự xa hoa, cầu kỳ, nhiều cặp đôi chọn cách thể hiện tình yêu rất riêng, biến ngày trọng đại thành những câu chuyện thú vị, bất ngờ và đầy cảm xúc.

Cô gái Quảng Nam tổ chức đám cưới "lạ lùng" giữa rừng

Bùi Đỗ Thanh Thương (SN 2000, quê Quảng Nam) nên duyên với người chồng hơn mình 14 tuổi. Chồng của cô là Cho Myoung Jun, đến từ Miryang, Hàn Quốc. Cặp đôi quen biết nhau khi học trao đổi ngôn ngữ trên một ứng dụng học tiếng Hàn – Việt.

Cặp đôi thiết kế thực đơn cho từng khách mời

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 2/2025. Thương luôn ước mơ có một hôn lễ lãng mạn ở Đà Lạt với không gian đầy ắp hoa tươi. Tại đó, những người thân của cô sẽ chứng kiến dấu mốc trọng đại trong cuộc đời của cả hai vợ chồng.

Kết quả, cô đã có một đám cưới “lạ lùng” tại rừng thông Đà Lạt với 30 khách mời.

Trong hôn lễ, Thương dành cho người bố chồng đã khuất một chiếc ghế đẹp, một vị trí trang trọng. Với cô, đây là lời tri ân, một sự tưởng nhớ đến người bố chồng đã khuất.

Chiếc ghế trống tưởng nhớ người bố chồng đã khuất

Khách mời chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Quảng Nam và TPHCM. Khi mời khách, Thương hỏi họ về sở thích cũng như những món ăn không thể ăn được. Cô thiết kế thực đơn ăn uống riêng cho từng khách.

Vợ chồng cô cũng chuẩn bị phòng nghỉ riêng cho khách, thuê thợ trang điểm và phương tiện đi lại cho những khách ở xa. Thương sắp xếp khách ngồi theo nhóm người quen để mọi người không bị lạc lõng. Và đặc biệt, cô không nhận tiền mừng của khách.

Bằng những điều đặc biệt ấy, Thương đã đem đến cho chính mình và khách mời một hôn lễ đặc biệt với những khoảnh khắc khó quên.

Cô dâu miền Tây trang trí đám cưới bằng 6 tạ trái cây

Lễ vu quy của Gia Nghi (quê Tiền Giang) được tổ chức vào ngày 13/6. Trong ngày trọng đại, cô nhận được món quà bất ngờ từ dì và cậu ruột – một quầy trái cây với 20 loại quả gồm thanh long, dừa, mít, dứa, chuối, chôm chôm... Tổng trọng lượng là 6 tạ.

Quầy trái cây trong đám cưới "triệu view" của Gia Nghi

Nghi kể, cô sống và làm việc ở TPHCM, trước đám cưới 1 ngày mới về quê. Về đến nhà, cô bất ngờ khi quầy trái cây đã gần hoàn thành, được đặt ở khu vực đón khách gần cổng hoa.

Quầy trái cây có nhiều loại quả khác nhau và số hoa quả ấy được người thân của Gia Nghi chuẩn bị trước đám cưới 1 tháng. Trước đám cưới 2 ngày, trái cây được tập hợp về nhà cô tại tỉnh Tiền Giang.

Cô dâu có đám cưới sôi động và đáng nhớ

Đúng như mong đợi của nhà gái, quầy trái cây khiến đám cưới sôi động hơn. Khách khứa trầm trồ trước ý tưởng độc đáo của nhà gái. Chú rể và họ hàng nhà trai cũng ngỡ ngàng khi lần đầu thấy đám cưới có quầy trái cây hoành tráng như vậy.

Khách khứa ngoài ăn tiệc còn được thưởng thức trái cây tại quầy, khi ra về lại được gói một vài loại quả làm quà. Cô dâu Tiền Giang cũng vui khi mọi người có kỷ niệm đẹp.

Cô dâu Lâm Đồng trang trí đám cưới bằng 500kg rau củ

Vân Anh (tên thật là Trần Sim, SN 2002, ở Lâm Đồng) tổ chức đám cưới vào tháng 6/2025 tại nhà riêng ở phường Lang Biang.

Đám cưới của cô đã để lại ấn tượng đặc biệt cho quan khách với phong cách trang trí độc lạ, từ cổng vào, bàn tiệc cho đến phông nền, góc chụp hình… đều được trang trí bằng các loại nông sản khác nhau, đính kết kỳ công với đủ màu sắc.

Đám cưới đầy màu sắc của cô dâu Lâm Đồng

Vân Anh cho hay, gia đình cô làm nông, bố mẹ là chủ một vựa rau lớn nên cô muốn có một đám cưới mang dấu ấn đặc biệt, vừa độc đáo vừa thể hiện được truyền thống của gia đình.

Cô dâu Lâm Đồng cùng gia đình tự tay chuẩn bị từng loại rau củ, sau đó thống nhất ý tưởng với đơn vị trang trí tiệc cưới. 500kg rau củ đã được dùng để trang trí đám cưới của Vân Anh.

Tiệc cưới kết thúc, một phần nhỏ rau củ quả được đem gửi tặng cho quan khách, số còn lại gia đình cô để dành sử dụng dần, làm thực phẩm cho các bữa ăn thường ngày.

Chú rể Vĩnh Long làm 80 mâm cỗ ở vườn dừa 10.000m²

Chú rể Bùi Minh Tân (quê Trà Vinh, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) gây chú ý khi tổ chức đám cưới ngay tại vườn dừa rộng 10.000m² của gia đình. Hôn lễ của anh diễn ra ngày 21/12.

Đám cưới trong vườn dừa của chú rể Vĩnh Long thu hút triệu lượt xem trên mạng xã hội

Theo đó, Minh Tân mở tiệc đãi khách giữa hàng dừa xanh mát. Không dựng rạp cưới hay trang trí cầu kỳ, khung cảnh buổi tiệc thoáng đãng, thơ mộng, đậm chất miền Tây.

Minh Tân chia sẻ, anh mong muốn có một đám cưới gần gũi thiên nhiên và khác biệt nên quyết định tổ chức ngay tại vườn nhà. Ý tưởng này được gia đình anh hoàn toàn ủng hộ.

Chú rể đã có một hôn lễ đáng nhớ

Trước ngày cưới, anh thuê người dọn dẹp vườn dừa kỹ lưỡng, loại bỏ lá khô, trái hư để đảm bảo an toàn cho khách mời. Ngoài ra, anh cũng theo dõi sát sao dự báo thời tiết để hôn lễ ngoài trời diễn ra suôn sẻ.

Không gian cưới độc đáo của chú rể Vĩnh Long khiến nhiều người bất ngờ và dành lời khen cho ý tưởng “rạp cưới tự nhiên” độc đáo.