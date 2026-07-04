Đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce với sự góp mặt của 1000 khách mời. Sự kiện được chờ đợi này diễn ra 2 năm sau khi họ chính thức hẹn hò và gần 1 năm sau khi đính hôn. Đại diện của nữ ca sĩ xác nhận thông tin trên với PEOPLE.

"Trang phục cưới của cô dâu chú rể thuộc thương hiệu Christian Dior Haute Couture do đích thân giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson thiết kế riêng. Đây là lần đầu tiên nhà thiết kế này thiết kế trang phục cưới cho cặp sao. Họ đi giày của Christian Louboutin và cô dâu đeo trang sức của Cartier. Taylor & Travis không có phù dâu và phù rể. Tham dự lễ cưới có hai bên gia đình và diễn viên Adam Sandler", trích thông báo.

Trước khi đám cưới chính thức diễn ra, cặp đôi đã tổ chức tiệc mừng tại Infosys Theatre với sự góp mặt của người thân cũng như bạn bè của hai bên, trong đó có nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Selena Gomez, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Ed Sheeran, Bradley Cooper.... Các ngôi sao đều hào hứng đăng ảnh lên đồ chuẩn bị đi dự tiệc tuy nhiên, toàn bộ hình ảnh được hai nhân vật chính và khách mời trong tiệc cưới được giữ kín.

Trước thềm lễ cưới, Taylor Swift và Travis Kelce đã quyên góp 26 triệu USD cho nhiều tổ chức từ thiện. Hồi tháng 3, tài sản của nữ ca sĩ đã cán mốc 2 tỷ USD (khoảng 52 nghìn tỷ). Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên của làng nhạc thế giới đạt tới cột mốc này, theo thống kê Forbes công bố hôm 4/6.