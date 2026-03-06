Cặp đôi Israel tổ chức đám cưới đặc biệt trong hầm trú bom. Ảnh: Timesofisrael

Cặp đôi Lior Lasry (29 tuổi) và Michael Marianof (34 tuổi) ban đầu dự định tổ chức hôn lễ với khoảng 400 khách mời, tại thành phố Petah Tikva (Israel).

Tuy nhiên, khi chiến sự xảy ra và tên lửa liên tục được phóng vào Israel, mọi hoạt động tụ tập đông người, cả công cộng lẫn riêng tư, đều bị cấm.

Được biết, cặp đôi quen nhau gần 2 năm trước tại đám cưới của một người bạn chung ở Israel. Lasry kể rằng ngay lần đầu gặp gỡ, họ đã có cảm tình với nhau. Thời điểm đó, Lasry làm việc ở nước ngoài cho hãng hàng không quốc gia Israel El Al. Vì vậy, hai người đã có gần 1 năm yêu xa.

Cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới đặc biệt tại hầm trú bom. Ảnh: Timesofisrael

Cuối cùng, trong hoàn cảnh đặc biệt, họ quyết định giữ nguyên ngày cưới và tìm một địa điểm khác an toàn hơn.

Đôi trẻ chọn bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại Dizengoff Center ở Tel Aviv, nơi hiện tại trở thành hầm trú bom nằm sâu 4 tầng dưới mặt đất, theo Timesofisrael.

Quyết định này được đưa ra trong thời gian rất gấp rút. Gia đình của Marianof đã bay từ Argentina sang Israel chỉ 3 ngày trước khi xung đột nổ ra để dự đám cưới.

Tối ngày 3/3, họ nhanh chóng thông báo cho bạn bè và người thân về địa điểm mới.

Không chỉ có khách mời của cô dâu chú rể, đám cưới còn có sự tham gia của hàng chục người Israel đang trú ẩn tại bãi đỗ xe này trong những ngày chiến sự. Họ trở thành những vị khách bất ngờ của buổi lễ.

Marianof cho biết: "Có khoảng 30% người tham dự là gia đình và bạn bè của họ. Quan khách còn lại đơn giản là những người có mặt tại hầm trú ẩn và muốn cùng chung vui với cặp đôi".

Theo Marianof, khoảnh khắc đó thật sự rất xúc động và đặc biệt.

“Mọi người đến để chúc mừng và mang lại niềm hạnh phúc cho chúng tôi. Đó là khoảnh khắc gần như không thể diễn tả bằng lời. Thậm chí đến giờ, chúng tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết cảm xúc của mình”, anh nói.

Marianof cho biết kể từ khi chiến sự nổ ra, hai người đã nhiều lần cân nhắc nên tiếp tục hay hoãn đám cưới. Quá trình đưa ra quyết định khiến cả hai trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược, giống như “một chuyến tàu lượn cảm xúc”.

Với một số thành viên trong gia đình anh đến từ Argentina, đây cũng là lần đầu họ trải nghiệm tiếng còi báo động và nguy cơ tên lửa. “Thật sự rất khó để trấn an họ và giải thích chuyện gì đang xảy ra”, anh chia sẻ.

Trong suốt đám cưới, khu vực Tel Aviv vẫn nhiều lần vang lên tiếng còi báo động. Tuy nhiên, cặp đôi và những người tham dự vẫn tiếp tục buổi lễ trong bầu không khí vừa hồi hộp vừa xúc động.

Cô dâu Lasry mô tả trải nghiệm này là "điên rồ nhưng khó quên". Cô cho biết cả hai cảm thấy hạnh phúc vì bất chấp hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn có thể tổ chức đám cưới của mình.

"Chúng tôi rất vui vì dù mọi chuyện như thế nào, chúng tôi vẫn làm được. Đám cưới diễn ra theo một cách rất đặc biệt. Và quan trọng nhất là chúng tôi có thể kỷ niệm khoảnh khắc này cùng gia đình của Marianof từ Argentina và những người bạn đã cố gắng đến tham dự", Lasry nói.