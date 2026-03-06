Những đoàn xe SUV chạy xuyên sa mạc suốt gần 10 giờ từ Dubai đến Riyadh, chở theo các VIP giàu có và gia đình, đang trở thành hình ảnh quen thuộc trong những ngày căng thẳng ở vùng Vịnh.

Tại sân bay ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, các máy bay tư nhân đưa những hành khách giàu có rời khỏi khu vực liên tục cất cánh. Đây là một trong số ít sân bay còn hoạt động ở Trung Đông.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, Riyadh bất ngờ nổi lên như tuyến thoát quan trọng nhất cho giới siêu giàu. Khi nhiều sân bay trong khu vực bị hạn chế hoạt động, sân bay Riyadh vẫn duy trì vận hành, trở thành điểm trung chuyển hiếm hoi cho những người muốn rời đi an toàn, theo Semafor.

Do nhu cầu tăng cao, giá thuê máy bay riêng và giá thuê xe SUV đã tăng vọt. Được biết, giá thuê một chuyến bay bằng máy bay riêng từ Riyadh đến châu Âu hiện có giá lên tới 350.000 USD (9,1 tỷ đồng).

Chỉ vài năm trước, 2 thành phố Dubai và Abu Dhabi của UAE vẫn được coi là "thiên đường" của giới giàu có toàn cầu. Họ tìm đến nơi này vì khí hậu nắng ấm quanh năm, có chính sách miễn thuế và cảm giác an toàn.

Nhưng từ cuối tuần qua, bức tranh yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Những người có điều kiện bắt đầu tìm cách rời đi càng sớm càng tốt.

Ameerh Naran, giám đốc điều hành công ty môi giới máy bay riêng Vimana Private, cho biết: "Hiện tại, Ả Rập Xê Út gần như là lựa chọn duy nhất nếu ai đó muốn rời khỏi khu vực".

Ban đầu, các công ty an ninh từng cân nhắc đưa khách hàng rời khu vực qua Oman. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng bị hủy bỏ sau khi Iran tấn công một cảng và một tàu chở dầu tại quốc gia này hôm 1/3.

Sự nổi lên của Riyadh như một điểm trú ẩn tương đối an toàn là điều ít người dự đoán trước. Trong nhiều năm, thành phố này từng bị đánh giá rủi ro hơn so với các trung tâm tài chính khác ở vùng Vịnh.

Trong các giai đoạn bất ổn trước đây, như Arab Spring hay cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Mỹ và Iran năm 2025, giới giàu có thường chọn rời khu vực qua các thành phố khác. Tuy nhiên lần này, khi các tuyến đường thay thế dần bị thu hẹp, Riyadh trở thành một trong số ít điểm trung chuyển vẫn hoạt động ổn định.

Trong khi nhiều thành phố vùng Vịnh rơi vào tình trạng căng thẳng, Riyadh phần lớn tránh được các cuộc tấn công trực tiếp, cho phép Saudi Arabia duy trì không phận mở. Cuộc sống tại thành phố này vẫn diễn ra tương đối bình thường. Nguyên nhân khiến Iran chưa nhắm mục tiêu mạnh vào Saudi Arabia hiện vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, Thái tử Mohammed bin Salman từng tuyên bố vương quốc sẽ không cho phép lãnh thổ hoặc không phận của mình bị sử dụng để tấn công Iran, nhằm tránh bị cuốn sâu hơn vào xung đột.