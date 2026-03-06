Cung điện Zabeel có nhiều phòng an toàn và nguồn điện riêng biệt, có thể đảm bảo an toàn cho họ trong nhiều tuần. Ảnh: DM

Khi những tiếng nổ đầu tiên vang lên trên bầu trời Dubai vào cuối tuần qua, nhiều cư dân giàu có của thành phố đã không chạy ra đường tìm nơi trú ẩn. Thay vào đó, họ bước xuống những căn phòng bí mật nằm sâu dưới các biệt thự xa hoa.

Tại Dubai, những căn biệt thự của tỷ phú, doanh nhân, người nổi tiếng thường được trang bị sẵn hệ thống hầm an ninh đặc biệt, với chi phí hàng triệu USD.

Trong nhiều năm, những căn phòng đó gần như chưa từng được sử dụng, chỉ mang tính chất đề phòng bắt cóc hay tấn công có vũ trang. Bởi Dubai vốn nổi tiếng là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới với tỷ lệ tội phạm bạo lực rất thấp, nơi ngay cả hành vi trộm cắp nhỏ cũng có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, sau các vụ tấn công bất ngờ hôm 1/3, chúng trở thành nơi trú ẩn thực sự khi nhiều khu vực của thành phố bị ảnh hưởng.

Một trong những căn hầm trú ẩn nổi tiếng nằm tại cung điện Zabeel, nơi ở của gia đình cầm quyền Al Maktoum. Khu phức hợp hoàng gia này được canh gác 24/7 bởi lực lượng vũ trang, có nhiều phòng an toàn công nghệ cao, kích hoạt chỉ bằng một nút bấm. Hệ thống điện độc lập tại đây đủ khả năng duy trì hoạt động trong nhiều tuần nếu xảy ra tình trạng phong tỏa.

Không gian bên trong khách sạn 5 sao Jumeirah Zabeel Saray, khách được hướng dẫn vào các khu vực có mái che, tránh xa cửa sổ. Ảnh: DM

Không chỉ hoàng gia, nhiều dinh thự tư nhân đắt đỏ ở thành phố cũng được trang bị hệ thống an ninh tương tự.

Marble Palace, một biệt thự siêu sang nằm tại khu Emirates Hills, giá khoảng 115 triệu USD (3.010 tỷ đồng) là một trong số đó. Biệt thự có nhiều phòng an toàn chống bom cùng trạm điện riêng.

Nhiều khách sạn 5 sao cũng nhanh chóng hướng dẫn khách di chuyển đến khu vực có mái che, tránh xa cửa kính khi có tiếng nổ.

Một số người lựa chọn cách lui về phòng tập gym dưới tầng hầm gia đình. Ảnh: DM

Đối với những gia đình, những nơi không có hầm kiên cố, phòng tập gym dưới lòng đất trở thành lựa chọn thay thế.

Doanh nhân Ebraheem Al Samadi đã đăng video từ phòng gym dưới lòng đất của nhà mình để trấn an người theo dõi rằng, anh vẫn an toàn, theo DM.

Cựu trung vệ Manchester United Rio Ferdinand cũng cho biết gia đình anh đã xuống tầng hầm sau khi cảm nhận các vụ nổ gần nhà. Sau một đêm đầy căng thẳng, họ chia sẻ hình ảnh cả gia đình tập thể dục trong phòng gym tầng hầm khi quyết định cho con nghỉ học trong ngày.

Một số người nổi tiếng khác sống tại UAE cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Doanh nhân Luisa Zissman cho biết, cô đã nghe thấy 4 vụ nổ khi đang ở ngoài với các con và phải nhanh chóng quay vào nhà.

"Chúng tôi định đưa bọn trẻ ra công viên, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì nghe 2 tiếng nổ lớn làm rung cả căn nhà. Chúng tôi quay vào trong và sau đó lại nghe thêm 2 tiếng nữa", cô kể. Gia đình sau đó ở trong nhà, nướng bánh và xem phim trong tầng hầm để giữ bọn trẻ bình tĩnh.

Dù lo lắng, họ bày tỏ tin tưởng vào khả năng đảm bảo an ninh của chính quyền sở tại. Một số gia đình chuẩn bị sẵn tầng hầm với chăn, nước uống và đồ dùng cơ bản, phòng trường hợp khẩn cấp.