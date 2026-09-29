Jayden Sink và Kimberly Laprad đã có một đám cưới đáng nhớ. Ảnh: People

Jayden Sink và Kimberly Laprad (đều 24 tuổi) sinh sống ở Roanoke, bang Virginia (Mỹ), dự định tổ chức đám cưới vào ngày 25/9. Địa điểm họ chọn là một căn nhà bên bờ biển ở Waves, khu vực Outer Banks, bang North Carolina.

Kimberly vốn luôn mơ về một đám cưới bên biển, vì vậy hai người đã đầu tư khoảng 30.000 USD (gần 780 triệu đồng) cho ngày trọng đại. Đám cưới ấm cúng dự định có khoảng 45 người thân, bạn bè tham dự, theo People.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước hôn lễ, cơn bão mạnh tràn qua khu vực Outer Banks khiến mọi kế hoạch đảo lộn.

Để tránh thời tiết xấu, cặp đôi quyết định lên đường sớm hơn dự kiến. Sink và Laprad cùng 2 người bạn khởi hành đến Outer Banks. Tuy nhiên, chưa đến nơi, họ đã bị mắc kẹt trên đảo Hatteras.

Chỉ khoảng hơn 30 phút đến đảo Hatteras, tuyến đường nối đảo và khu vực đất liền bị hư hại do mưa lớn, gió mạnh và nước dâng, khiến việc di chuyển bị gián đoạn.

Đám cưới trong mơ tan vỡ vì bão, đôi trẻ mời 400 người xa lạ đến chung vui. Ảnh: People

Sau đó, cặp đôi nhận được tin địa điểm tổ chức hôn lễ cũng bị ngập. Vì đã chi nhiều tiền, cặp đôi cho biết họ không đủ khả năng để tổ chức lại đám cưới vào một thời điểm khác.

“Tôi đã dùng tất cả số tiền có thể dành dụm trong năm nay để đầu tư vào đám cưới trong mơ mà Kim luôn mong muốn”, Sink chia sẻ.

Trong lúc tưởng như mọi thứ đã sụp đổ, người dân trên đảo Hatteras đã giúp họ tìm ra giải pháp. Đại diện khu cắm trại Frisco Woods Campground đề nghị cho cặp đôi sử dụng địa điểm miễn phí để tổ chức đám cưới.

Hai người bạn của họ cũng liên hệ với người địa phương để hỗ trợ từ trang điểm, chuẩn bị đồ ăn, bánh cưới và các dịch vụ cần thiết.

Sau đó, một lời mời được đăng lên mạng xã hội, kêu gọi những người đang mắc kẹt trên đảo cùng đến dự đám cưới. Hôn lễ được tổ chức vào ngày 26/9.

Điều xảy ra sau đó vượt xa sự mong đợi của cô dâu chú rể. Hơn 400 người, gồm cư dân địa phương và những du khách cũng bị mắc kẹt vì bão, đã đến chung vui.

Stacey Saunders, tổng quản lý khu cắm trại, chủ trì hôn lễ. Sink và Laprad trao lời thề nguyện, nhẫn cưới trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Sau đó, một bữa tiệc được tổ chức với sự góp sức của DJ, các vị khách và nhiều doanh nghiệp địa phương.

Những hình ảnh từ buổi tiệc cho thấy mọi người ở nhiều độ tuổi cùng nhảy múa và chúc mừng đôi trẻ.

Có thể Kimberly không có được đám cưới bên bờ biển như mơ ước, người thân, gia đình không thể tham gia, nhưng cô và Sink lại có một câu chuyện đặc biệt hơn. Giữa lúc cơn bão khiến mọi kế hoạch tan vỡ, những người xa lạ đã xuất hiện và cùng họ biến một ngày tưởng chừng thất bại thành kỷ niệm khó quên.

"Cuộc sống đã giúp chúng tôi trưởng thành. Chấp nhận và thay đổi những điều bất như ý theo những cách tốt đẹp nhất. Xuyên suốt quá trình này, chúng tôi đã chọn tình yêu, tinh thần đồng đội và thật nhiều tiếng cười", cặp đôi chia sẻ.