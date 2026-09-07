Chỉ 1 tuần trước ngày cưới, Katherine Jones (hiện 36 tuổi) sinh sống ở Anh nhận tin vị hôn phu không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân.

Trong khi đó, địa điểm tổ chức và hàng loạt chi phí đã được thanh toán, khoảng 30 khách mời cũng đã đặt vé máy bay sang Italy. Cuối cùng, Katherine quyết định cùng gia đình và bạn bè lên đường, tổ chức đám cưới theo cách hoàn toàn khác với dự định ban đầu.

Katherine Jones (phải) cùng khách mời trong ngày cưới. Ảnh: People

18 tháng chuẩn bị cho đám cưới trong mơ

Katherine đã dành khoảng 18 tháng để chuẩn bị cho đám cưới đầu tháng 8/2026 tại Tuscany, một vùng đất nổi tiếng của Italy, theo AOL.

Cô và vị hôn phu đã yêu nhau 6,5 năm, sống chung nhà và cùng nuôi 2 chú mèo. Tuy nhiên, khoảng 1 năm qua, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Katherine cảm thấy bạn đời không ở bên mình trong những lúc khó khăn và cô cảm thấy đơn độc.

Sau nhiều cuộc trò chuyện, cả hai quyết định cố gắng hàn gắn mối quan hệ. Họ đã cùng nhau đến Italy để xem địa điểm tổ chức đám cưới. Cặp đôi cùng đạp xe khám phá khu vực, đi thử rượu vang và Katherine nghĩ rằng hai người đã “trở lại đúng hướng”.

Nhưng rồi sau khi vị hôn phu trở về từ chuyến đi ăn mừng tiệc độc thân thì mọi chuyện thay đổi.

Vào một buổi tối, trong lúc dùng bữa, vị hôn phu nói rằng anh không muốn kết hôn. Katherine cảm thấy hoàn toàn suy sụp, cô từng nghĩ đến việc níu kéo nhưng sau đó cô không làm như vậy. Vị hôn phu của cô bỏ đi trong khi chỉ còn khoảng 1 tuần nữa đám cưới sẽ diễn ra.

Katherine Jones cùng bạn bè trong đám cưới. Ảnh: People

Chú rể không đến, nhưng tiệc cưới vẫn diễn ra

Katherine kể lại mọi chuyện với gia đình và các khách mời. Thời điểm đó, địa điểm, vé máy bay và nhiều dịch vụ khác cho đám cưới đã được thanh toán. Katherine không muốn tất cả những điều đó trở thành vô nghĩa, cô quyết định vẫn tổ chức tiệc cưới như dự định.

Gia đình của chú rể không tham dự. Katherine không trách họ. Sự xuất hiện của họ có thể khiến cô nhớ đến người cũ và càng khó vượt qua nỗi đau.

Đám cưới kéo dài 3 ngày với những bữa tiệc linh đình, vui chơi bên hồ bơi. Mẹ và các chị gái của Katherine cũng lên phát biểu. Họ không cố giả vờ rằng đây vẫn là một đám cưới bình thường. Thay vào đó, những lời chia sẻ tập trung vào tuổi thơ, sự nghiệp và những phẩm chất đáng quý của Katherine.

“Họ chỉ muốn động viên tôi, giúp tôi cảm thấy vui vẻ hơn”, cô kể.

Không còn chú rể và gia đình nhà trai, không gian tại địa điểm tổ chức cũng trở nên rộng rãi hơn. Katherine có thể thoải mái di chuyển giữa các bàn, trò chuyện và dành thời gian với từng người đã đến bên cô trong thời điểm khó khăn.

Mới đây, xuất hiện trong một chương trình truyền hình Anh, cô chia sẻ câu chuyện của mình và nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Loạt video cô chia sẻ trên mạng xã hội cũng thu hút nhiều người, tổng cộng hơn 20 triệu lượt xem.

"Tôi vừa đau lòng, vừa suy sụp. Cảm xúc của tôi thay đổi liên tục. Có mọi người ở bên cạnh ủng hộ thực sự giúp ích cho tôi”, cô chia sẻ.

Cô thừa nhận có những lúc bật khóc, nhưng những người bạn thân cũng liên tục khiến cô bật cười trong quá trình quay video. Dù vậy, sau 3 ngày tiệc tùng, Katherine vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cú sốc.

"Có ngày nỗi đau ập đến như một cú đánh mạnh, khiến bạn khóc. Nhưng cũng có những ngày bạn cười hết cỡ với bạn bè, như thể mình vừa tránh được một sai lầm lớn.

Tôi sẽ không bao giờ để một người đàn ông hoàn toàn quật ngã mình. Dù anh ấy làm tan nát trái tim tôi, ngày hôm sau tôi vẫn sẽ đứng dậy”, Katherine khẳng định.

Thị trưởng của Val d'Orcia đã liên hệ và mời cô trở lại Italy, sau khi buổi tiệc diễn ra tại đây. Một số người khác cũng ngỏ ý cho cô chỗ ở, trong đó có người mời cô đến trải nghiệm vườn nho. Katherine thừa nhận cô đang cân nhắc sẽ chuyển đến sống ở Italy.