Đội hình lắc chảo

Đoạn video ghi lại cảnh nấu nướng tất bật trong một đám cưới ở Phú Thọ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Trong video, 8 chiếc chảo lớn được xếp thành hàng, 8 người đàn ông ngồi đợi khách nhập tiệc để bắt tay vào xào nấu, phục vụ các món nóng hổi lên mâm.

Video ghi lại khung cảnh nấu nướng trong đám cưới ở Phú Thọ thu hút gần 800 nghìn lượt xem trên TikTok. Nguồn: HTX Châu Thành Phát

Khung cảnh thú vị được đăng tải kèm dòng chia sẻ “Đội hình lắc chảo” thu hút gần 800 nghìn lượt thích, 25 nghìn lượt “thả tim” và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Hình ảnh quen thuộc trong các đám cưới ở miền Bắc, các anh chuyên nấu nướng, còn các chị chuyên bê mâm”; “Đám cưới như này mới vui, anh em, xóm giềng đến giúp, cảm giác rất ấm cúng. Đội hình này chỉ đợi có lệnh của trưởng bếp là lắc chảo, xào nấu thoăn thoắt và chuyên nghiệp luôn”…

Người đăng tải đoạn video "viral" là anh Nguyễn Gia Thành (34 tuổi, quê Phú Thọ) - một trong 8 thành viên của “đội hình lắc chảo”. Khung cảnh thú vị được ghi lại trong đám cưới ở thôn Thủy Trầm, xã Tiên Lương vào chiều 15/9 vừa qua.

Anh Thành cho hay, đoạn video được quay khi đội hình xào nấu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ khách nhập tiệc là bắt tay vào nấu để phục vụ món nóng hổi.

Hai món nóng có trong mâm cỗ là thịt ngựa và cá chép giòn xào. Đội hình gồm 8 người ngồi “lắc chảo”, 7 người đứng cho gia vị và các nguyên liệu đính kèm, ngoài ra hỗ trợ bê chảo đi rửa khi đổi món, 15 người chuyên bưng bê các món nóng hổi lên mâm.

"Đội hình lắc chảo" trong đám cưới. Ảnh cắt từ clip

Theo chia sẻ, 8 chiếc chảo hoạt động liên tục, xào tất cả 100 đĩa thịt ngựa và 100 đĩa cá chép giòn đủ cho 100 mâm cỗ phục vụ khách vào buổi chiều hôm đó.

“Tám người ‘lắc chảo’ chỉ chuyên đảo thịt, việc cho gia vị và nguyên liệu như rau, ớt, dứa… thì có người khác đảm nhiệm.

Chúng tôi nấu xong món thịt ngựa thì sẽ đem chảo đi rửa sạch sẽ rồi mới nấu món tiếp theo. Nấu liên tục khoảng 30 phút là phục vụ xong 100 mâm cỗ. Chúng tôi hay đùa nhau là ‘xào thịt to tay’”, anh Thành cười kể lại.

“Đội hình lắc chảo” đa phần là người thân, hàng xóm của gia chủ, có kinh nghiệm nấu nướng và hỗ trợ các đám cỗ, cưới. Họ nhận được lời nhờ từ trước và vào tiệc chính sẽ nghe theo sự sắp xếp, phân công của trưởng bếp.

Anh Thành cho biết thêm, ngoài 2 món xào, mâm cỗ còn có các món nóng khác như dê nướng, tôm hấp, gà luộc… Mỗi món lại có một đội đảm nhiệm chế biến, sắp xếp và bê lên mâm.

“Riêng đội nướng dê có khoảng 16 người phục vụ, gồm 4 người đứng bếp nướng và 12 người xiên thịt.

Đội hấp tôm có khoảng gần 10 người, trong đó vài người chuyên hấp và vài người xếp đĩa… Tương tự, các đội luộc gà, nấu xôi, nấu cơm, nhặt rau… cũng được sắp xếp đâu vào đấy”, anh Thành cho hay.

Mâm cỗ chưa lên đủ món trong một đám cưới anh Thành từng đến giúp đỡ nấu nướng

Trong đám cưới anh Thành đến giúp đỡ vào chiều 15/9, gia chủ nhờ khoảng 70 người gồm người thân, hàng xóm, bạn bè đến nấu nướng. Họ lo liệu mọi thứ từ sơ chế đến xào nấu, bê mâm và dọn rửa.

Trong đó, những người nấu chính đa phần là nam giới. Phụ nữ đảm nhiệm việc sơ chế nguyên liệu, nấu cơm, đồ xôi và dọn dẹp.

“Khung cảnh nam giới nấu cỗ đã quá quen thuộc ở làng tôi. Các anh, các chú ở nhà có thể ít vào bếp chứ khi có công có việc thì nấu nướng nhiệt tình và đặc biệt nấu rất ngon”, anh Thành cười chia sẻ.

Ưu tiên tự nấu cỗ

Trong thời buổi dịch vụ đặt cỗ, thuê người nấu tiệc… được nhiều người chọn lựa thì ở quê anh Thành, các gia đình có công việc vẫn muốn nhờ người thân, xóm giềng đến nấu nướng giúp, cho dù chi phí có thể cao hơn.

“Mâm cỗ cưới tự nấu có chi phí khoảng 1,4 triệu đồng, còn mâm cỗ đặt có thể rẻ hơn với các món tương tự. Riêng tôi thấy mâm cỗ tự nấu luôn ngon và đầy đặn hơn”, anh Thành nói.

Anh Thành nhiệt tình giúp đỡ trong các đám cưới/cỗ ở làng

Bên cạnh đó, anh Thành cảm thấy việc nhờ người thân, xóm giềng đến hỗ trợ sẽ tạo không khí ấm áp, quây quần, nhờ đó ngày vui cũng thêm phần ý nghĩa.

“Nếu đặt cỗ trọn gói thì phải đến giờ ăn người ta mới đến, còn nếu mình tự nấu thì từ sáng sớm tinh mơ, họ hàng, xóm giềng đã đến giúp đỡ chuẩn bị mọi thứ.

Thậm chí, từ nhiều ngày trước đám cưới, mọi người đã ngồi với nhau, cùng gia chủ bàn bạc về thực đơn, phân công người chuẩn bị nguyên liệu… Không khí náo nhiệt, vui vẻ hơn hẳn”, anh Thành cho hay.

Ảnh: NVCC