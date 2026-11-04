Kết duyên ở tuổi xế chiều, ông bố 76 tuổi ở Ninh Bình được 4 người con ủng hộ. Đám cưới giản dị nhưng khiến nhiều người xúc động về hạnh phúc tuổi già.

Đám cưới ở tuổi xế chiều

Gần 10 ngày sau đám cưới giản dị, ông Dương Ngô Quyền (76 tuổi, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình) có cuộc sống mới bên người bạn đời. Chị Dương Thị Cúc (46 tuổi), con gái cả của ông, vui mừng và an tâm khi thấy căn nhà trước đây chỉ có bố tự thu vén nay thêm ấm cúng.

Video chú rể 76 tuổi đi đón vợ ở Ninh Bình. Nguồn: Nguyễn Tiếp

Ông Quyền có 4 người con (2 trai, 2 gái), trong đó 2 người con hiện sống ở Hải Phòng, 1 người sống ở Quảng Ninh và 1 người sống cách nhà ông 3km.

Vợ ông mất năm 2021 sau một cơn tai biến. Năm năm qua, có thời gian ông sống cùng gia đình con trai thứ hai, có thời gian sống một mình.

Chị Cúc kể, bố chị từng có lúc tâm sự với các con: “Nếu bố tìm được người phù hợp để bầu bạn lúc tuổi già, các con có đồng ý không?”.

Thương bố lẻ bóng, 4 người con đều ủng hộ bố tìm duyên mới. Thậm chí, gia đình chị còn chủ động tìm người phù hợp để xe duyên cho bố.

Chị Cúc vui khi bố tìm thấy duyên mới

“Bố tôi đã vất vả một đời, lo toan chu đáo cho gia đình, vợ con. Đến lúc tuổi già bố cần có người bầu bạn sớm tối thì mẹ tôi lại đi trước.

Tôi nghĩ, chúng tôi có vợ chồng, con cái vui vầy, còn bố chỉ có một mình nên ủng hộ bố có hạnh phúc riêng”, chị Cúc nói.

Cách đây 1 tháng, một người thân trong họ đứng ra mai mối ông Quyền với bà Đặng Thị Huệ (63 tuổi) – người phụ nữ làng bên, hai nhà cách nhau hơn 1km.

Bà Huệ hiện sống một mình ở quê nhà, bên cạnh nhà em trai ruột. Kể từ khi được giới thiệu, bố chị Cúc thường gọi điện thăm hỏi và đến nhà trò chuyện với bà Huệ. Đôi bên thấy phù hợp nên muốn gắn bó.

“Chị em tôi rất mừng khi bố gặp được duyên mới. Đầu tháng 10/2026, tôi đưa bố đến nhà cô Huệ nói chuyện.

Lần đầu gặp, tôi thấy cô niềm nở, phúc hậu, cũng rất quý trọng bố. Sau khi bố con tôi bày tỏ mong muốn đón cô về nhà, em trai ruột của cô ủng hộ, còn cô thì xúc động nói ‘cảm ơn các con đã đồng ý để cô và bố đến với nhau’”, chị Cúc chia sẻ.

Chú rể xúc động đón cô dâu

Chiều 24/10, bà Huệ cùng gia đình làm 6 mâm cỗ, mời họ hàng thân thiết đến chung vui, chúc mừng bà về nhà chồng.

Chị Cúc (bên phải ảnh) trao nón cho mẹ kế

Sáng hôm sau, gia đình chị Cúc gồm 17 người đưa ông Quyền đi đón vợ. Bốn chị em chị Cúc, các nàng dâu, chàng rể và con cháu cũng háo hức đi cùng.

Đặc biệt hơn cả, dì ruột của chị Cúc cũng đích thân đưa anh rể đi đón dâu.

“Nhà tôi muốn tổ chức buổi lễ ấm cúng, giản dị để báo tin vui đến mọi người.

Mọi thứ cho đám cưới, con cháu đều tự chuẩn bị, từ dựng rạp đến cắm hoa, nấu cỗ... Bữa cơm chỉ có 30 người tham dự nhưng không khí rất vui vẻ”, chị Cúc kể.

Dù là buổi lễ đơn giản, gia đình chị Cúc vẫn thực hiện một số nghi lễ cưới hỏi quan trọng như gửi tráp xin dâu, thắp hương kính báo gia tiên, ra mắt họ hàng...

Bốn chị em chị Cúc cũng chuẩn bị quà tặng bà Huệ cùng lời chúc phúc chân thành. Chị muốn bà cảm nhận được sự trân quý, tôn trọng và sự đón nhận thật lòng của con cháu.

“Buổi lễ vui vẻ và cũng xúc động. Nhìn bố ở tuổi 76 vẫn có phần hồi hộp, run rẩy khi trao hoa cho vợ mới, tôi vừa cười vừa thương”, chị Cúc giãi bày.

Gia đình chị Cúc gồm 17 người đưa bố đi đón vợ

Chị Cúc và gia đình nhỏ hiện sống ở Hải Phòng. Vẫn như trước đây, chị thường gọi điện về hỏi thăm bố, từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ.

Gần 10 ngày qua, kể từ ngày có bà Huệ về bầu bạn, chị thấy bố vui vẻ, phấn khởi hơn. Mỗi khi gọi điện về, thấy bố tủm tỉm cười, căn nhà cũng thêm phần gọn gàng, ấm cúng, chị thấy an lòng và biết rằng, sự ủng hộ của chị em mình là đúng đắn.

Ảnh: NVCC