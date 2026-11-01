Người phụ nữ tìm lại hạnh phúc ở tuổi 67. Ảnh: People

Vanessa von Schwarz (25 tuổi) sống tại California (Mỹ), mới đây đã chia sẻ video đám cưới của người dì 67 tuổi lên TikTok. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút gần 5 triệu lượt xem và nhận được nhiều bình luận tích cực.

Vanessa cho biết dì cô, bà Ev Schwarz-Moenius tổ chức đám cưới với ông Peter tại một tòa lâu đài Schloss Reichenschwand hơn 700 tuổi bên dòng sông ở Đức. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng với khoảng 60-70 khách mời, chủ yếu là người thân và bạn bè thân thiết. Bà Ev đã có 1 con trai riêng.

Điều đặc biệt là chuyện tình của cô dâu chú rể ngoài 60 tuổi. Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại một buổi khiêu vũ vào tháng 2/2020, ngay trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Sau đó, họ có hai buổi hẹn ăn tối nhưng khi đó, Đức bước vào giai đoạn phong tỏa, khiến cả hai mất liên lạc, theo People.

Tưởng chừng mối quan hệ chỉ dừng lại ở đó, nhưng 3 năm sau, họ bất ngờ gặp lại nhau. Lần này, tình cảm giữa hai người có cơ hội phát triển. Ông Peter đã phải lòng dì cô ngay từ lần gặp lại, trong khi bà Ev cần thêm thời gian để mở lòng.

Vanessa chia sẻ: “Điều đơn giản khiến dì tôi xiêu lòng là khi ông ấy xuất hiện cùng chiếc xe chất đầy cây cảnh, cây hoa, rồi lấp đầy ban công của nhà dì. Tôi nghĩ đó là một trong những điều ngọt ngào nhất mà mình từng nghe. Hoa đã rất tuyệt rồi, nhưng tặng cả một khu vườn để trang trí ban công còn tuyệt vời hơn nữa”.

Tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm. Không lâu sau, ông Peter ngỏ lời cầu hôn và bà Ev vui vẻ đồng ý.

Đám cưới của cặp đôi đẹp như trong mơ. Ngoài gia đình, đám cưới còn có sự hiện diện của những người bạn đã đồng hành cùng bà Ev từ khi còn nhỏ. Có những người bà quen từ năm 8-9 tuổi, đã gắn bó với nhau gần 60 năm.

Bà Ev chia sẻ rằng những ngày chuẩn bị, ngày đám cưới là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời bà.

Lâu đài Schloss Reichenschwand nơi tổ chức đám cưới. Ảnh: Expedia

Sau khi video đám cưới được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự xúc động và xem đây là minh chứng rằng tình yêu không có thời hạn. Bản thân Vanessa cũng cho biết câu chuyện của dì đã giúp cô suy nghĩ khác đi về những áp lực trong cuộc sống.

Vanessa chia sẻ: “Đôi khi tôi cảm thấy mình phải nhanh chóng hoàn thành mọi thứ, từ công việc, các mối quan hệ đến việc xác định cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng sự thật là tôi không biết cuộc đời mình sẽ ra sao trong 10, 20 hay 40 năm nữa”.

Ảnh: People

Nhìn người dì kết hôn ở tuổi 67, cô nhận ra rằng cuộc sống luôn có những bất ngờ và mỗi người đều có hành trình riêng. Có thể hôm nay chúng ta chưa tìm được người phù hợp, chưa đạt được mục tiêu mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là cơ hội đã khép lại.

Khi nghĩ về tương lai, Vanessa hy vọng đến tuổi 60, cô vẫn có thể tiếp tục khám phá những điều mới mẻ, ở bên những người mình yêu thương và có thêm nhiều lý do để tận hưởng cuộc sống.