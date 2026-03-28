Ngày 28/3, ông Đinh Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền (tỉnh Quảng Trị) xác nhận thông tin trên với VietNamNet.

“Ông H. được phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đã tỉnh. Viên đạn trong đầu không thể lấy ra do nguy cơ cao, các bác sĩ chỉ xử lý tổn thương và nối lại mạch máu. Sức khỏe tạm ổn định nhưng ông H. có thể chịu đau khi thời tiết thay đổi”, ông Nam nói.

Ngôi nhà của ông H. và bà T. tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, thường trú tại thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền; tạm trú tại TP Đà Nẵng) thuê xe taxi do tài xế B.T.S. điều khiển, đi từ Đà Nẵng về xã Kim Điền để giải quyết mâu thuẫn với vợ là Phan Thị D.H. (SN 2000).

Khi taxi đến xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo mượn xe để đi việc riêng nhưng anh S. không đồng ý, dẫn đến cãi vã.

Đạo dùng súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong rồi giấu thi thể tại vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú.

Đạo tự lái xe taxi đến nhà bố mẹ vợ ở xã Kim Điền. Khoảng 22h ngày 26/3, Đạo dùng súng bắn chết mẹ vợ là bà Đinh Thị T. và làm ông Nguyễn Văn H. (bố vợ) bị thương nặng.

Sau khi gây án, Đạo lên mạng livestream nói về việc đã giết người, đồng thời xin lỗi bố mẹ, các con và kể về những mâu thuẫn vợ chồng. Nội dung phát trực tiếp sau đó đã bị xóa.

Sau nhiều giờ cố thủ trong xe, được lực lượng chức năng và gia đình vận động, Đạo đã giao nộp súng và ra tự thú.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông H. và bà T. đều làm nông nghiệp, có 2 con, trong đó vợ Đạo là con út. Thời gian gần đây, người dân nghe thông tin Đạo và vợ có xích mích chuyện tình cảm nhưng không rõ nội dung cụ thể.

Đạo giấu thi thể tài xế taxi trong vườn keo tràm. Ảnh: CTV

Một người hàng xóm kể lại: "Tôi có xem Đạo phát trực tiếp trên mạng, lúc đó nó nói đã giết 3 người, có lẽ nó nghĩ bố vợ cũng đã mất. Đạo kể chuyện xích mích với vợ và gia đình bên ngoại, có ý định tự sát. Khi chạy xe về đây, Đạo đã gọi điện cho người thân ở Đà Nẵng, yêu cầu chở con tới gặp".

Hai ngày nay, chính quyền xã Kim Điền cùng người thân và hàng xóm đang lo hậu sự cho bà T.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Giết người”.