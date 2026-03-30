Chiều 29/3, Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) đã đến viếng, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh B.T.S (40 tuổi) – tài xế taxi bị sát hại khi chở khách ra tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, ông Trần Đình Nam, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, đã trao tiền hỗ trợ cho gia đình.

Đồng thời, ông Nam cho biết cá nhân sẽ nhận đỡ đầu hai con nhỏ của anh S., mỗi cháu được hỗ trợ 30 triệu đồng trong vòng 5 năm. Số tiền sẽ được chuyển qua Hội Phụ nữ phường Hòa Khánh theo từng năm nhằm đảm bảo việc học tập cho các cháu.

Nhiều tổ chức, cá nhân có mặt hỗ trợ gia đình nạn nhân

Ghi nhận trong chiều cùng ngày, nhiều cá nhân, tổ chức dù không quen biết anh S. vẫn trực tiếp đến thăm hỏi, quyên góp hỗ trợ gia đình. Nhiều tài xế dịch vụ khác cũng tự nguyện kêu gọi, hỗ trợ thêm cho gia đình.

Trước đó, khu dân cư Phước Lý đã có thư kêu gọi quyên góp hỗ trợ gia đình tài xế S.

Bà Lê Thị Kim Thùy, đại diện Hội Phụ nữ khu dân cư Phước Lý, cho biết sau thư kêu gọi, gia đình anh S. đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều cá nhân, tổ chức chung tay giúp đỡ để hai con của nạn nhân có điều kiện đến trường.

Theo bà Thuỳ, tài xế S. là lao động chính của gia đình. Vợ anh S. trước đây làm kế toán một công ty nhưng đã nghỉ việc và đang ở nhà chăm sóc gia đình. Hai vợ chồng có 2 cháu nhỏ, bé trai học lớp 2 và con gái út mới 4 tuổi. Năm 2025, anh S. vay mượn để mua xe chạy dịch vụ, hiện gia đình vẫn còn gánh khoản nợ ngân hàng.

“Vì hoàn cảnh quá thương tâm, nên khu dân cư đã có thư kêu gọi, mong muốn nhận được sự giúp đỡ để gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn và bù đắp phần nào nỗi đau tinh thần quá lớn”, bà Thuỳ chia sẻ.

Vợ tài xế S. xúc động đón nhận tình cảm từ mọi người

Đón nhận sự hỗ trợ, chị N.T.T.T. (34 tuổi, vợ anh S.) xúc động gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã chung tay giúp gia đình.

“Tôi chỉ mong các con được tiếp tục đến trường, có tương lai ổn định như mong muốn của chồng tôi lúc còn sống”, chị nói.

Như VietNamNet đưa tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, quê Quảng Trị) về các tội “Cướp tài sản”, “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, chiều 26/3, Đạo thuê anh S. chở từ Đà Nẵng tới Quảng Trị. Khi đến xã Kim Phú, hai bên phát sinh mâu thuẫn do Đạo mượn xe không được đồng ý. Đối tượng sau đó dùng súng tự chế bắn anh S. tử vong, giấu thi thể trong vườn keo tràm.

Gây án xong, Đạo lái xe đến xã Kim Điền, tiếp tục dùng súng bắn mẹ vợ tử vong và làm bố vợ bị thương nặng. Đạo mang theo súng đi tìm vợ nhưng không gặp.

Sau đó, đối tượng quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ ở xã Kim Điền và cố thủ trong xe. Được vận động, đến khoảng 4h ngày 27/3, đối tượng đã giao nộp vũ khí.