Sáng 28/3, trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Bính (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), tang lễ anh B.T.S. (40 tuổi) – tài xế taxi bị sát hại khi chở khách ra Quảng Trị - diễn ra trong không khí đau thương và xót xa. Đại diện chi bộ khu Phước Lý và đông đảo người dân đã đến chia buồn, động viên gia đình anh S.

Người thân cho biết vợ chồng anh S. có hai con, trong đó con trai học lớp 2, con gái mới 4 tuổi. Hơn một năm trước, anh S. vay mượn mua ô tô chạy dịch vụ để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, do công việc chạy xe chưa đem lại nguồn thu ổn định và chi phí xăng dầu tăng cao nên kinh tế gia đình càng thêm chật vật. Anh S. thường chỉ chạy các cuốc ngắn trong thành phố, hiếm khi nhận chuyến đường dài.

Chị T. đau buồn trước cái chết oan uổng của chồng.

Ngồi ôm chặt con trai vào lòng, chị N.T.T.T. (34 tuổi, vợ anh S.) liên tục bật khóc khi nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng của chồng trước lúc gặp tai họa.

Theo chị T., chiều 26/3, sau khi nhận cuốc xe, anh S. gọi điện báo với vợ là chở khách đi xa. “Anh S. nói có khách đặt xe đi Quảng Trị, ra đó tầm tối rồi tắt máy. Tôi không kịp hỏi thêm gì”, chị T. nghẹn ngào kể.

Tối cùng ngày, chị T. nhắn tin hỏi thăm thì anh S. trả lời đang ăn cơm. Đến khoảng 21h, chị tiếp tục nhắn tin nhưng không thấy hồi âm. Nghĩ chồng mệt nên nghỉ ngơi, chị không mảy may nghi ngờ.

Rạng sáng 27/3, chị T. nhận cuộc gọi báo tin anh S. gặp nạn và đã tử vong. “Nghe tin, tôi hoảng loạn. Con trai cứ khóc đòi ba. Tụi nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên ba từ ăn, ngủ, đi học. Giờ anh bỏ mẹ con tôi rồi, tôi phải sống sao đây…”, chị T. nức nở khóc than.

Không khí đau buồn bao trùm tang lễ anh S.

Như VietNamNet đưa tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, quê Quảng Trị) về các tội “Cướp tài sản”, “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, chiều 26/3, Đạo thuê anh S. chở từ Đà Nẵng tới Quảng Trị. Khi đến xã Kim Phú, hai bên phát sinh mâu thuẫn do Đạo mượn xe không được đồng ý. Đối tượng sau đó dùng súng tự chế bắn anh S. tử vong, giấu thi thể trong vườn keo tràm.

Gây án xong, Đạo lái xe đến xã Kim Điền, tiếp tục dùng súng bắn mẹ vợ tử vong và làm bố vợ bị thương nặng. Đạo mang theo súng đi tìm vợ nhưng không gặp.

Sau đó, đối tượng quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ ở xã Kim Điền và cố thủ trong xe. Được vận động, đến khoảng 4h ngày 27/3, đối tượng đã giao nộp vũ khí.