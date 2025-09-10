Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Cường (SN 1973, ở Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, vào năm 2023, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư CIR Việt Nam đã ký hợp đồng dịch vụ an ninh với Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ bảo vệ Sakura (Công ty Sakura) để duy trì an ninh trật tự xã hội, đảm bảo an toàn khu Nhà ở xã hội IEC (ở phường Yên Sở, Hà Nội).

Theo cáo buộc, ngày 8/12/2024, Công ty Sakura phân công anh Vũ Văn T. (SN 1990, ở Hà Nội) là chỉ huy trưởng ca trực, còn bị cáo Cường trực tại sảnh tòa nhà CT1 chung cư IEC và tầng hầm của tòa nhà trong thời gian từ 7-19h.

Trưa hôm đó, Cường không trực mà đi ăn trưa và uống rượu. Đến 12h51, anh T. phát hiện Cường bỏ vị trí bảo vệ nên chụp ảnh, đưa lên nhóm Zalo chung với nội dung: “Mạnh Cường, bỏ vị trí lần 2 rồi”. Đồng thời, anh T. dùng bộ đàm để yêu cầu bị cáo Cường về vị trí.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Khi đó, Cường vào phòng camera ở tòa CT2 chung cư IEC, thấy anh T. đang ngồi làm việc nên đã cầm bộ đàm ném vào đầu đồng nghiệp. Bị tấn công, anh T. vùng dậy vật Cường xuống nền nhà, đấm vào vùng đầu của Cường thì được nhân viên bảo vệ vào can ngăn, kéo ra.

Sau đó, anh T. đi ra ngoài đầu tòa nhà CT2 thì gặp bị cáo. Tại đây, cả hai tiếp tục xô xát với nhau và lại được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 13h10, do bức xúc vì bị đánh, Đỗ Văn Cường lấy dao để trong túi áo khoác rồi đi vào phòng camera. Tại đây, bị cáo đứng đối diện bàn làm việc của anh T., vung dao đâm một nhát trúng vào ngực trái của đồng nghiệp.

Nạn nhân dùng tay hất tung bàn làm việc lên nhưng Cường tiếp tục đâm nhát thứ 2. Do vướng chiếc bàn nên nhát đâm đi trượt. Anh T. và Cường đứng giằng co chiếc bàn ở giữa thì có nhân viên phòng bảo vệ đi vào can ngăn.

Sau vụ ẩu đả, anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 53% sức khỏe.

Đến chiều cùng ngày, Cường đến công an tự thú, giao nộp con dao gây án và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.