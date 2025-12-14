Trong bài đăng trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến căn nhà tại Quận 10. Anh viết: "Cảm ơn bạn đã cho gia đình Hưng 17 năm có được cảm giác là nhà, là nơi yên tâm trú mưa tránh nắng một cách an toàn nhất".

Nam ca sĩ tâm sự căn nhà đã chứng kiến bao thăng trầm trong sự nghiệp, chịu đựng những lần sửa chữa lớn và đặc biệt là nơi trú ẩn an toàn cho gia đình trong mùa dịch Covid-19. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến hàng xóm láng giềng và mảnh đất đã mang lại may mắn cho cư dân nơi đây.

Lý do chính khiến Đàm Vĩnh Hưng quyết định rời bỏ căn biệt thự gắn bó 17 năm là để con trai Polo Huỳnh được đi học gần trường hơn. Anh chia sẻ không muốn nhìn con phải thức dậy từ 6h sáng mỗi ngày để vệ sinh cá nhân, rồi lại ngủ tiếp trên xe cả tiếng đồng hồ mới đến trường.

Quyết định này đã được Đàm Vĩnh Hưng ấp ủ từ đầu năm 2025 khi công khai ý định bán biệt thự để chuyển đến nơi ở thuận tiện hơn cho việc học hành của con trai. Đến tháng 11/2025, giao dịch chính thức hoàn tất nhưng nam ca sĩ không công bố con số cụ thể.

Nằm tại vị trí đắc địa góc hai mặt tiền đường Thất Sơn và Hương Giang, căn biệt thự sở hữu diện tích rộng rãi, có quy mô gồm tầng hầm và 5 tầng, hồ bơi với tổng diện tích đất 378,06m2. Cách đây vài tháng, căn biệt thự này được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 304 triệu đồng/m2.

Cư xá Bắc Hải là một trong những khu dân cư cao cấp lâu đời và danh giá nhất TPHCM, nổi tiếng với sự yên bình, an ninh nghiêm ngặt và môi trường sống đẳng cấp. Khu vực này từng là nơi cư trú của nhiều nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng. Giá bất động sản tại đây luôn thuộc hàng đắt đỏ trong thành phố.

Sau khi chia tay căn nhà cũ đầy kỷ niệm, Đàm Vĩnh Hưng đã chuyển về nơi ở mới. Tuy nhiên, dù bận rộn với việc dọn dời, sắp xếp nhà cửa nam ca sĩ vẫn giữ vững lịch biểu diễn dịp cuối năm và đầu năm mới.

