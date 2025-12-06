Tối 5/12, show diễn Emerge của nhà thiết kế Đỗ Long quy tụ các ngôi sao giải trí, hoa hậu, á hậu cho đến những nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội dự đêm thời trang đặc biệt với tone đen là chủ đạo.

Đàm Vĩnh Hưng, hoa hậu Yến Nhi, Bùi Quỳnh Hoa, H'hen Niê, Lohan và Anh Thư.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quyến rũ với áo sơ mi xuyên thấu họa tiết sequin ánh kim kết hợp quần đen khoác thêm áo choàng dài. Anh ngồi hàng đầu sát bên Lý Nhã Kỳ và thường xuyên bàn luận cùng cô trong show diễn.

Hoa hậu hậu Yến Nhi lựa chọn blazer dress đen cổ V sâu, điểm nhấn bằng chi tiết đính đá lấp lánh ở chân váy bất đối xứng. Cô vừa công khai phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1 và sửa mũi. Hoa hậu H'Hen Niê lần đầu đi sự kiện sau khi sinh con với thiết kế xuyên thấu có chi tiết corset bên trong, phối cùng váy dài bay bổng và kính mắt cá tính.

Ca sĩ Lohan ấn tượng với set đồ all-black gồm áo vest da dài phối cùng áo sơ mi xuyên thấu. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chọn phong cách tối giản nhưng không kém phần tinh tế với jumpsuit đen cổ thuyền.

Hoa hậu Kiều Duy, Hương Liên, Tuấn Ngọc, Hứa Vĩ Văn, Kỳ Duyên và Huyền Baby.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn nổi bật với blazer da đen phối dải trắng chạy dọc, kết hợp quần ống rộng và kính râm thời thượng. Tuấn Ngọc lịch lãm với vest đen bóng kết hợp nơ bướm cổ điển. Người mẫu Hương Liên thanh lịch trong váy xẻ tà cao tôn dáng.

Huyền Baby chọn phong cách táo bạo với corset xuyên thấu phối quần ống suông da bóng. Hoa hậu Kỳ Duyên ấn tượng với thiết kế có chi tiết xếp nếp độc đáo tạo hiệu ứng peplum bất đối xứng. Hoa hậu Kiều Duy sau khi trở về từ Miss International chuyển hướng sang hình ảnh quyến rũ với set đồ 2 mảnh khoe vai trần và vòng eo thon gọn.

Á hậu Hạnh Nguyên, Bảo Thy, Lý Nhã Kỳ, Orange, Lamoon và Lương Thùy Linh.

Á hậu Hạnh Nguyên nổi bật với váy hai dây khoét ngực sâu, điểm nhấn bra đính cườm lấp lánh, kết hợp đuôi váy dài. Ca sĩ Bảo Thy quyến rũ với đầm ngắn cổ lọ xếp ly bất đối xứng, phối tất lưới và giày cao gót tông đen.

Lamoon cá tính với váy mullet xuyên thấu có chi tiết tua rua ở thân và chân váy bất đối xứng, phối boots da đen. Hoa hậu Lương Thùy Linh thanh lịch trong thiết kế yếm cổ phối váy mullet bóng, tạo tổng thể vừa gợi cảm vừa tinh tế.

Lý Nhã Kỳ chọn phong cách đơn giản với áo trễ vai kết hợp quần đen, điểm xuyết hoa 3D ở vai và kính râm tạo vẻ bí ẩn. Orange táo bạo với đầm da corset đính kim sa chạy dọc thân, đi kèm tất lưới.

Nàng Mơ, Xuân Lan, Hòa Minzy, Ngọc Trinh, Pháp Kiều và Tiểu Vy.

Người mẫu Ngọc Trinh quyến rũ với jumpsuit cut-out phối ren ở ngực và eo, kết hợp quạt tay cổ điển. Ca sĩ Hòa Minzy quyến rũ với jumpsuit cut-out phối ren ở ngực và eo, bra ren xuyên thấu kết hợp mảng cut-out ở vùng eo vừa gợi cảm vừa tinh tế.

Hoa hậu Tiểu Vy thanh lịch với váy lệch vai sang trọng. Siêu mẫu Xuân Lan quý phái trong thiết kế satin bóng một tay, phom dáng ôm sát với đuôi váy dài cùng điểm nhấn hoa 3D vàng kim ở vai.

Quỳnh Anh, Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Lê Hoàng Phương, vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm và Hà Kino.

Ca sĩ Bích Phương gợi cảm với đầm yếm cổ yên ôm sát xếp ly, phối tất lưới và giày cao gót tông đen tổng thể. Hà Kino phá cách với corset cut-out đính đinh tán, kết hợp quần ống rộng ánh kim và thắt lưng kim loại to bản cá tính.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương quyến rũ trong váy xuyên thấu cổ cao dài. Quỳnh Anh Shyn trẻ trung với váy ngắn xuyên thấu có đường cắt chéo độc đáo phối tất lưới và boots platform siêu cao.

Các nghệ sĩ tới dự buổi trình diễn:

Ảnh: BTC, video: HM