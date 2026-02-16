Tết là trở lại làm "nhóc An" của cả nhà

Chia sẻ với VietNamNet về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán 2026, Negav cho biết đang tập trung hoàn thiện các sản phẩm cá nhân, dự án kết hợp với các nghệ sĩ khác. Rapper đang tiếp tục học nhảy, học hát, không rõ lịch nghỉ Tết mà thầy cô sắp xếp. Anh dự định về nhà vào ngày 23 âm lịch để cúng ông Công ông Táo, trang trí nhà cửa, đón Tết với gia đình.

Negav chia sẻ, Tết là khi được về nhà, trở lại làm "nhóc An", được cả nhà quan tâm, yêu thương. Khi VietNamNet hỏi về sự khác biệt của những ngày Tết sau khi trở thành người nổi tiếng, đặc biệt là năm nay - với danh hiệu Quán quân Anh trai say hi, rapper bộc bạch: "Tết Nguyên đán 2025 là cái Tết khác biệt nhất. Sau nhiều chuyện đã xảy ra, ngày Tết với Negav trở nên rất an lành. Năm nay, Negav nghĩ không có sự khác biệt. Song, có lẽ, bố mẹ và cả nhà có thể tự hào về nhóc An này hơn một chút".

Quán quân 'Anh trai say hi' 2025 Negav.

Negav và mẹ.

Về việc đi chúc Tết người thân và gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, Negav cho biết không có nhiều thay đổi. Anh ưu tiên những ngày Tết cho gia đình, sau đó mới đến bạn bè, anh chị em đồng nghiệp. "Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, nên 2 ngày đầu năm Negav thường đi thăm họ hàng cùng bố, mẹ và anh ba.

"Điều khác biệt đáng yêu nhất có lẽ là các cháu trong nhà giờ đây sẽ chờ, thậm chí canh giờ để được chú Negav lì xì. Niềm vui của mình ngày nhỏ khi nhận lì xì thế nào thì các cháu của mình cũng như thế", rapper chia sẻ.

Bài học về sự hạnh phúc

Kỷ niệm năm mới đáng nhớ nhất của Negav cũng ở Tết Nguyên đán 2025. Sau nhiều biến cố, sân khấu trở lại của rapper là Hội Hoa Xuân Tao Đàn vào đúng đêm giao thừa. "Negav đã mong chờ khoảnh khắc được đứng trên sân khấu ấy rất lâu. Vậy mà ngay trước giờ diễn, Negav bị sốt gần như mất tiếng. Cũng may là kịp hồi phục để có thể biểu diễn trọn vẹn cho khán giả và FC của mình", rapper kể lại.

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu đêm đó để lại trong Negav nhiều chiêm nghiệm. Với anh, hạnh phúc của bản thân là được rap, được trình diễn, mang lại niềm vui cho khán giả. Đây có thể điều đơn giản với người khác nhưng rapper đã trải qua nhiều bài học để hiểu được giá trị thật sự.

"Khi nhìn xuống khán giả, tất cả dường như hiện ra rất rõ ràng. Mình phải vượt qua nhiều điều để có cơ hội phục vụ cho khán giả. Lúc đó, Negav nghĩ rằng, mang lại được hạnh phúc cho khán giả dường như là trách nhiệm của mình khi đến với thế giới này", anh bộc bạch.

Negav ở 'Anh trai say hi' 2025.

Đội hình 'Best 5' của 'Anh trai say hi' 2025: Negav, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K, Vũ Cát Tường.

Nhóm Gerdnang (gồm Negav, HIEUTHUHAI, Hurrykng, Manbo):

Hành trình phía trước và điều ước năm mới

Negav thừa nhận chưa từng đón Tết xa nhà thực sự, khi vẫn tranh thủ về nhà mỗi khi đi diễn đêm giao thừa. Năm nay, anh dự định sẽ đón giao thừa cùng bố mẹ. "Vài năm gần đây, khi đã đi làm, mình lại càng muốn mang về cho gia đình nhiều niềm vui nhất có thể", ca sĩ chia sẻ.

Người đầu tiên Negav muốn gặp mỗi dịp Tết là mẹ. Món ăn Tết yêu thích nhất của anh cũng là món thịt kho trứng do mẹ nấu. Anh khẳng định không nơi nào nấu món ăn này ngon bằng mẹ.

Khi được hỏi về cách mừng Tết mẹ năm nay, Negav xúc động tiết lộ: "Mẹ Negav vẫn luôn nhắc hoài là mẹ muốn đi du lịch với mình. Năm nay, nhất định Negav sẽ cố gắng thu xếp công việc để làm điều này. I love you Mom! (Con yêu mẹ)".

Mẹ và anh trai cổ vũ Negav ở buổi ghi hình "Anh trai say hi" 2025:

Negav và các đồng đội.

Nhìn lại năm 2025, Negav thừa nhận có quá nhiều cảm xúc. Anh biết ơn tất cả những gì đã diễn ra, gửi sự trân trọng của mình đến khán giả nói chung và khán giả Anh trai say hi nói riêng.

Điều ước cho năm mới của Negav đơn thuần là được đi diễn, gặp khán giả của mình thật nhiều, đóng gói những điều không vui gửi vào một góc, mở cửa để đón nắng sớm, mang niềm vui, sự tích cực đến với âm nhạc, cuộc sống.

Hiện tại, Negav vẫn đang trên hành trình tìm kiếm mục tiêu lớn cho bản thân, đồng thời ấp ủ nhiều dự án nhỏ. Mỗi ngày, Negav tập trung sáng tác, hoàn thiện những sản phẩm mới để sớm được gặp gỡ và phục vụ khán giả.

Negav gửi lời chúc đến độc giả VietNamNet: "Negav xin gửi lời chúc đến quý độc giả của báo VietNamNet một năm mới an khang, gặt hái nhiều thành tựu, luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe".

Ảnh, video: NVCC, FBNV