Đồng Nai:

Ngày 3/8, Đội K72 (Bộ CHQS TP Đồng Nai) kêu gọi người dân, cựu chiến binh và các nhân chứng cung cấp thông tin liên quan đến một hố chôn tập thể khoảng 30-40 liệt sĩ, hy sinh năm 1968 tại phường Long Thuỷ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (nay là phường Phước Long, TP Đồng Nai).

Khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ hy sinh năm 1968. Ảnh: Đội K72

Theo Đội K72, nguồn tin ban đầu về khu vực nghi có hố chôn tập thể được ông Dương Thanh Tâm (SN 1950, nguyên Trưởng Công an huyện Phước Long cũ) và ông Trương Đề, ngụ phường Bình Phước cung cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội K72 đã phối hợp Ban CHQS phường Phước Long cùng các nhân chứng tiến hành khảo sát thực địa.

Tuy nhiên, để có thêm cơ sở xác định chính xác vị trí hố chôn, đơn vị tiếp tục thu thập tư liệu và tìm kiếm những người từng sinh sống, chiến đấu hoặc công tác tại địa phương trong giai đoạn 1968.

Đội K72 mong các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương hoặc những ai có thông tin về khu vực có hố chôn tập thể nói trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai. Ảnh: Đội K72

Mọi thông tin xin gửi về Trung tá Lê Quang Trung, Trưởng ban Chính sách Bộ CHQS TP Đồng Nai qua số điện thoại: 0967.601.595 hoặc Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ CHQS TP Đồng Nai qua số điện thoại: 0978.228.221.