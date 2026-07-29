Đà Nẵng

Ngày 29/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lấy ý kiến các nhân chứng để xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ được phát hiện tại huyện Hiệp Đức (cũ) vào năm 1994.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Đức cùng hai nhân chứng trực tiếp là bà Trần Thị Thanh Hải và ông Đặng Ngọc Nga.

Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức, đơn vị thi công phát hiện một hố chôn có 17 bộ hài cốt.

Tại khu vực này còn có nhiều di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK và súng M79.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng làm việc với các đơn vị, nhân chứng để xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ. Ảnh: Q.Cường

Thời điểm đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức đã cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, do chưa có đủ căn cứ xác định đây là hài cốt liệt sĩ nên số hài cốt trên chưa được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Sau đó, ông Võ Đình Thế, một doanh nhân tại TP.HCM, quê xã Duy Tân, TP Đà Nẵng, hỗ trợ di dời toàn bộ 17 bộ hài cốt về an táng tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức.

Đến năm 2019, các hài cốt tiếp tục được chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng.

Bà Trần Thị Thanh Hải, nhân chứng cung cấp thông tin. Ảnh: Q.Cường

Phát biểu kết luận hội nghị chiều 29/7, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đối chiếu toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Các đơn vị được giao phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân chứng và các cơ quan liên quan xác minh nguồn gốc các hài cốt, bảo đảm không bỏ sót thông tin có giá trị.

Kết quả thu thập sẽ là cơ sở để Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Dự kiến ngày 5/8, UBND xã Hiệp Đức sẽ tiếp tục mời các nhân chứng cung cấp thông tin, tư liệu nhằm làm rõ nguồn gốc 17 bộ hài cốt, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phần mộ của 17 hài cốt hiện được người dân chăm sóc, thờ cúng tại xã Thu Bồn. Ảnh: Q.Cường

Liên quan Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 500 nguồn thông tin, tổ chức trên 100 đợt khảo sát và xác định 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cần khai quật.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ.

Tính đến ngày 27/7, các đơn vị đã khai quật 4.973 phần mộ, thu 2.304 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Trong đó, 891 mẫu đã được chuyển đến Viện Pháp y quốc gia để xác định danh tính.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt trong tháng 9/2026 và hoàn thành công tác quy tập hài cốt liệt sĩ vào ngày 27/7/2027.