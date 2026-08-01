Ngày 1/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại khu vực rãnh mộ thứ hai, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 200m³ đất nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh đã huy động 3 máy xúc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng phát hiện, cất bốc và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo.

Tính đến hết hôm nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 168 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 146 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt được bóc tách từ những bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Trong ngày 1/8, lực lượng chức năng đào hơn 200m³ đất và phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đang khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại rãnh mộ thứ nhất. Quá trình di dời sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn, giữ nguyên kết cấu công trình và gìn giữ tính tôn nghiêm của khu tưởng niệm.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Từ đó đến nay, 168 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy.

Đã quy tập 155 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng Lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ, đồng thời dựng xong nhà bạt tại rãnh mộ thứ hai ở công viên Lê Thị Riêng để mở rộng tìm kiếm.