Tại Việt Nam, mô tô phân khối lớn với giá đắt từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng là phân khúc cao cấp không phải ai cũng với tới được. Theo đó, mỗi chiếc xe được người chơi tậu về luôn mang đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện cá tính mạnh và cả tiềm lực tài chính.

Trong đó, các dòng xe thuộc phân khúc CVO của hãng xe Mỹ Harley-Davidson luôn nằm ở “đỉnh tháp” khi hội tụ yếu tố giới hạn, cấu hình cao nhất và giá bán đắt đỏ. Đây cũng là nhóm xe sản xuất giới hạn theo từng năm của hãng, nhưng không công bố số lượng cụ thể, chỉ dành cho số ít khách hàng đam mê thuần túy hơn là nhu cầu sử dụng thông thường.

Siêu mô tô Harley-Davidson phối màu Citrus Heat Re-Entry giá 2,44 tỷ độc nhất Việt Nam

Mới đây, sự xuất hiện của chiếc Harley-Davidson CVO Road Glide ST 2026 phối màu Citrus Heat Re-Entry càng cho thấy rõ điều này. Theo anh Hoàng Trần, nhân viên một cửa hàng kinh doanh mô tô sang ở Hà Nội, hiện chỉ có duy nhất một chiếc Harley-Davidson CVO Road Glide ST 2026 màu Citrus Heat được nhập về Việt Nam. Chiếc xe được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Thái Lan nhằm phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

“Xe được một khách hàng ở Hà Nội đặt cọc mua”, anh Hoàng Trần tiết lộ.

Về cấu hình, xe mang phong cách bagger hiệu năng cao, lấy cảm hứng từ đường đua. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở khối động cơ Milwaukee-Eight 121 High Output V-Twin, dung tích 1.977cc, cho công suất khoảng 126 mã lực và mô-men xoắn cực đại 193Nm, thuộc nhóm mạnh nhất từng trang bị trên một mẫu touring của Harley-Davidson.

Khối động cơ này kết hợp với bộ nạp Heavy Breather và hệ thống ống xả hiệu năng cao sử dụng vật liệu titan, mang lại hiệu năng vận hành ấn tượng. Xe có 6 chế độ lái, trong đó có hai chế độ Track và Track Plus dành riêng cho trải nghiệm hiệu suất cao, bên cạnh các chế độ phổ thông như Road, Sport hay Rain.

Về thiết kế, CVO Road Glide ST mang phong cách đặc trưng của mô tô Mỹ với thân xe lớn, vị trí để chân duỗi về phía trước, bình xăng dung tích lớn và hai thùng chứa đồ phía sau. Dù đã sử dụng nhiều vật liệu nhẹ như sợi carbon và titan, xe vẫn có trọng lượng khoảng 380kg.

Hệ thống treo trước là phuộc USD SHOWA 47mm phủ lớp chống ma sát DLC, có thể điều chỉnh linh hoạt. Xe cũng được trang bị phanh đĩa dạng sóng kết hợp kẹp phanh Brembo 4 piston, đảm bảo khả năng kiểm soát ở tốc độ cao.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn sở hữu màn hình 12,3 inch chạy hệ điều hành Skyline OS cùng hệ thống âm thanh Rockford Fosgate Stage II 4 loa. Đây là những cấu hình giải trí cao cấp nhất từng xuất hiện trên mô tô thương mại.

Chiếc Harley-Davidson CVO Road Glide ST này có giá lên tới 2,439 tỷ đồng, đắt nhất Việt Nam hiện nay, không có đối thủ trực tiếp trong thế giới mô tô.

Mức giá trên 2 tỷ đồng gần như chỉ xuất hiện ở một số dòng giới hạn hoặc cấu hình đặc biệt. Ngay cả những mẫu touring hàng đầu như Honda Gold Wing tại Việt Nam cũng chỉ có giá khoảng 1,2 tỷ đồng, trong khi các dòng superbike cao cấp từ Ducati hay BMW Motorrad thường dao động 1-1,5 tỷ đồng. Phần còn lại của “vùng giá 2 tỷ đồng” chủ yếu thuộc về các dòng Harley-Davidson CVO hoặc một số phiên bản giới hạn hiếm gặp từ Indian Motorcycle.

Cùng tầm tiền này tại Việt Nam còn có thể kể đến nhiều mẫu ô tô hạng sang cỡ lớn khác như BMW 5-Series (từ khoảng 2,5 tỷ đồng), Audi A6 (khoảng 2,7–2,8 tỷ đồng), Lexus ES 250 (từ khoảng 2,6 tỷ đồng) hay Volvo S90 (từ khoảng 2,3 tỷ đồng).

