Theo truyền thông quốc tế, cảnh sát Mexico vừa phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) tiến hành chiến dịch truy quét, thu giữ dàn mô tô phân khối lớn hiếm khoảng 40 triệu USD được cho là liên quan trực tiếp đến mạng lưới của Ryan Wedding, cựu vận động viên Olympic Canada.

Trước đó một tháng, nhà chức trách đã thu giữ một chiếc Mercedes-AMG CLK-GTR trị giá 13 triệu USD có liên quan đến vụ án. Đây là một trong chỉ 6 phiên bản xe thương mại từng được sản xuất, đưa Wedding vào nhóm sở hữu những phương tiện hiếm bậc nhất thế giới.

Mercedes-AMG CLK-GTR trị giá 13 triệu USD có liên quan đến vụ án.

Chiến dịch lần này cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án. Dù chưa công bố đầy đủ danh mục tang vật, hình ảnh do cơ quan chức năng cung cấp cho thấy nhiều mô tô Ducati đua huyền thoại, từng gắn với các tay đua lừng danh như Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi, Andrea Iannone, cùng chiếc Moto2 vô địch năm 2012 của Marc Márquez và Aprilia 125cc đưa Rossi lên ngôi vô địch.

Nhiều mô tô Ducati đua huyền thoại, từng gắn với các tay đua lừng danh.

Việc sở hữu những “cỗ máy tốc độ” đắt giá này cho thấy gu chơi xe nhất quán của Wedding, từ ô tô thể thao hiếm đến mô tô đua đỉnh cao. Tuy nhiên, phía sau đó là những cáo buộc nghiêm trọng về tội phạm bạo lực và buôn bán ma túy.

Sinh năm 1981, Ryan Wedding từng đại diện Canada dự Olympic Mùa đông 2002. Hiện nay, người này có tên trong danh sách 10 tội phạm bị FBI truy nã gắt gao nhất.

Theo cáo trạng, Wedding bị cáo buộc điều hành đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, vận chuyển hàng trăm kg cocaine từ Colombia qua Mexico và Nam California, sau đó đưa vào Canada và một số bang của Mỹ. Công tố viên cho rằng Wedding ra lệnh thực hiện nhiều vụ giết người để bảo vệ đường dây, âm mưu trả thù nhân chứng, đồng thời rửa tiền thông qua bất động sản và các tài sản giá trị cao.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức thưởng lên 15 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ Wedding – một trong những mức thưởng cao nhất hiện nay. Giới chức tin rằng đối tượng đang lẩn trốn tại Mexico và cảnh báo có vũ trang, cực kỳ nguy hiểm.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!