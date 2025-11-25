Cụ thể, nhà phát hành Vplay đã có một bước đi táo bạo khi quyết định hợp tác cùng dàn diễn viên VTV tên tuổi: NSƯT Việt Anh, NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, Maya và Việt Hoa. Không phải ngẫu nhiên mà Vplay lựa chọn những gương mặt quen thuộc từ các bộ phim truyền hình giờ vàng làm đại sứ hình ảnh. Họ đều là những nghệ sĩ đã đồng hành cùng khán giả Việt qua nhiều thế hệ, với hỉnh ảnh gần gũi đặc biệt.

NSƯT Việt Anh được biết đến với biệt danh "ông trùm" màn ảnh với những vai diễn “để đời”, NSND Trung Anh là gương mặt quen thuộc gắn bó nhiều năm với khán giả VTV, NSND Trọng Trinh cũng là “cây đa cây đề” trong làng nghệ thuật, trong khi đó Maya và Việt Hoa là hai tài năng và sắc đẹp truyền hình. Họ cùng góp mặt trong chiến dịch quảng bá tầm cỡ của Thao Túng Tam Quốc.

Khán giả sẽ bất ngờ khi thấy các nghệ sĩ hoá thân thành các bậc quân vương uy quyền và mỹ nhân khuynh thành trong Tam Quốc.

Thao Túng Tam Quốc - Vplay không chỉ nổi bật ở chiến dịch truyền thông “khủng” mà còn ở chất lượng sản phẩm. Game sở hữu nhiều tính năng lần đầu xuất hiện trong thể loại SLG, giúp người chơi thể hiện tài năng mưu lược một cách linh hoạt, kết hợp cùng hệ thống gameplay thông minh đầy tính cạnh tranh. Tất cả giúp truyền tải cốt truyện Tam Quốc hấp dẫn với chiều sâu lịch sử, đi đôi cùng tính giải trí cực cao.

Với chiến dịch truyền thông quy mô và chuyên nghiệp, Thao Túng Tam Quốc kỳ vọng trở thành “bom tấn” hấp dẫn người chơi.

(Nguồn: Công ty cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam)