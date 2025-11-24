Trong Cách em 1 milimet tập mới phát sóng, Huyền Lizzie (Ngân) phát hiện ra bộ mặt thật của Nghiêm (Chí Nhân) nên đã tìm đến rượu. Viễn (Hà Việt Dũng) được Tú (Quỳnh Châu) gọi đến để đưa Ngân về. Trong cơn say, Ngân đã bật khóc nức nở trước mặt Viễn và thừa nhận sai lầm của mình. Viễn không ngần ngại cõng Ngân trên lưng trong lúc cô nửa tỉnh nửa say. Cảnh phim vô cùng lãng mạn của Viên và Ngân đã đạt triệu view trên VTV Giải trí và nhận cơn mưa lời khen của khán giả vì diễn xuất quá ăn ý của hai diễn viên.

Hình ảnh trên phim và hậu trường.

Huyền Lizzie kể quay đoạn này xong cô cũng cạn năng lượng. Tuy nhiên, trong clip được nữ diễn viên chia sẻ thì có thể thấy cả hai diễn viên đều rất nhây ở hậu trường và tạo nên không khí khác hẳn trên phim. Khi hai diễn viên tập với nhau, vì trời lạnh nên Huyền Lizzie phải khoác thêm chiếc áo jeans để giữ ấm bởi trên phim Ngân chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh.

Khi đã hoàn thành cảnh phim trong Cách em 1 milimet, Huyền Lizzie hướng dẫn Hà Việt Dũng tập nhảy cho đoạn clip TikTok. Nam diễn viên vô cùng hào hứng học lời và nhảy phụ hoạ cho bạn diễn khi vẫn cầm đôi giày cao gót của cô trên tay khiến khán giả bật cười.

Hình ảnh không thể thấy trên phim của Viễn và Ngân.

Tái ngộ Hà Việt Dũng sau 8 năm đóng Ngược chiều nước mắt, Huyền Lizzie từng chia sẻ với VietNamNet: "Anh Hà Việt Dũng lâu rồi không đóng những vai tình cảm vì cả chục năm toàn đóng phim hình sự nên khi vào những cảnh cảm xúc diễn tả hạnh phúc hay nỗi buồn nam nữ sẽ hơi ngại. Diễn với Hà Việt Dũng thú vị vì anh ấy rất thật. Anh ấy xin lỗi vì đã lâu không đóng vai tình cảm nên có gì tôi cứ chia sẻ và thảo luận để diễn thoải mái hơn".

Trích đoạn phim gây sốt: