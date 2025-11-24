Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 46 lên sóng tối nay, 24/11, Dũng (Đức Hiếu) tỏ vẻ mặt nghiêm trọng khi chia sẻ với Ngân (Việt Hoa) rằng thời gian gần đây anh không thể có một buổi thưởng trà nào ra hồn, kể cả thiền trà cũng không ăn thua. "Nhắm mắt lại, nhấp một ngụm trà, cô biết cô nghĩ tới gì không?", Dũng hỏi. Ngân đưa ra một loạt đáp án nhưng đều sai vì câu trả lời của Dũng chính là Ngân.

Ở diễn biến khác, đúng như đã hứa, Đăng (Doãn Quốc Đam) quyết định chăm sóc cho Mỹ Anh (Phương Oanh) dù cô có đồng ý hay không. Mỹ Anh bị sốt nên chồng cũ hết lòng chăm sóc và nói sẽ đưa cô đi viện bất chấp ý kiến của Mỹ Anh.

Đăng nói mà không cho vợ cũ cơ hội xen vào: "Em đừng chỉ đạo nữa! Việc của em là nghỉ ngơi, đơn giản thế thôi. Ngày trước em sắp xếp thế nào anh cũng nghe cả. Không phải mọi ý kiến của em đều đúng cả đâu, đấy là anh đang nhường em thôi. Anh không muốn cả 2 đứa cứ căng thẳng, chiến tranh lạnh rồi mất vui. Nhưng bây giờ anh sẽ không nhường em nữa. Đơn giản thế này, anh không còn là chồng của em nhưng anh vẫn là bố thằng Minh nên anh thay nó chăm em vì không muốn nó lây cúm từ em, thế thôi".

Trong khi đó, Toàn (Tô Dũng) đến tận công ty đưa trà sữa cho Lam (Quỳnh Kool). Toàn ghen ra mặt khi Lâm (Hà Thành) nói biết đây là món vợ mình thích từ lâu. "Làm gì có chuyện đồng nghiệp biết sở thích của nhau, nhất là đồng nghiệp nam giới nữa", Toàn thắc mắc.

Lâm đáp: "Đấy là anh không để ý thôi, em là kiểu người khá tâm lý nên sở thích của tất cả các chị em đều biết hết". Toàn khuyên Lâm nên tập trung vào chuyên môn hơn là quan tâm tới những việc khác. "Tôi đang cảnh cáo cậu. Tôi thấy cậu đang thân thiết quá với Lam - vợ tôi. Chỉ là đồng nghiệp thôi, ý tứ một chút đi", Toàn nói với Lâm.

Mỹ Anh có chấp nhận sự sắp xếp của Đăng? Lâm sẽ trả lời Toàn thế nào? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 46 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.