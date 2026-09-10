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Rác chất thành đống trong khu dân cư

Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào sáng 9/9, tại một số điểm tập kết rác ở các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ), rác thải sinh hoạt chất thành đống, chưa được thu gom, vận chuyển.

Các xe tập kết rác trên đường Chu Văn An, phường Vĩnh Phúc. Ảnh: Đức Hoàng

Tại một số khu dân cư, rác tồn đọng bắt đầu phân hủy, bốc mùi khó chịu, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Một người dân tại tổ dân phố Trại Giao (phường Vĩnh Phúc) cho biết, bình thường, ngày nào rác cũng được công nhân thu gom. Thế nhưng, hôm nay đã bước sang ngày thứ 4, rác thải chưa được vận chuyển đi. Lượng rác phát sinh ngày càng nhiều, vừa mất vệ sinh, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan đô thị và cuộc sống của các hộ dân.

Theo người dân này, nếu việc thu gom tiếp tục bị gián đoạn, lượng rác tồn đọng sẽ còn tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác và ruồi nhặng tại các khu dân cư.

Rác thải sinh hoạt ùn ứ trước cửa một gia đình tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc. Ảnh: Đức Hoàng

Nguyên nhân tình trạng trên xuất phát từ việc người dân thôn Hoàng Hương (xã Bình Xuyên) dựng lán, ngăn không cho xe vận chuyển rác đi vào bãi rác Núi Bông.

Đây là khu vực giáp ranh giữa phường Vĩnh Phúc và xã Bình Xuyên, cũng là nơi tiếp nhận rác thải sinh hoạt được thu gom từ địa bàn các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Đình Thuật, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc xác nhận tình trạng trên. Ông cho biết trước mắt phường sẽ thu gom, tập kết phân tán rác thành các điểm nhỏ lẻ. Sau đó, phường sẽ xin ý kiến các cơ quan liên quan để vận chuyển rác thải lên nhà máy điện rác Trạm Thản.

Người dân chặn xe chở rác

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (trú thôn Hoàng Hương, xã Bình Xuyên) cho biết bãi rác Núi Bông đã tồn tại trong thời gian dài.

Theo ông Tuấn, bãi rác thường xuyên phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng. Người dân cũng lo ngại nước rỉ từ bãi rác có thể tác động đến môi trường và nguồn nước xung quanh.

“Bãi rác gây mùi rất nặng. Người dân đề nghị dừng tiếp nhận rác, đồng thời có phương án xử lý lượng rác đã tập kết tại đây”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, các hộ dân trong thôn đã thống nhất dựng lán, túc trực tại tuyến đường dẫn vào bãi rác, không cho xe tiếp tục chở rác vào đây.

Người dân dựng lán chặn xe chở rác vào bãi rác Núi Bông. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, đại diện phường Vĩnh Phúc và xã Bình Xuyên đã tổ chức đối thoại với người dân thôn Hoàng Hương và tổ dân phố Trại Giao.

Tại buổi đối thoại, chính quyền địa phương cho biết những khó khăn trong việc tìm địa điểm tiếp nhận, xử lý rác thải. Tuy nhiên, người dân cho rằng tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Núi Bông kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nên đề nghị phải có giải pháp dứt điểm.

Đề xuất chuyển khoảng 70 tấn rác mỗi ngày đến nơi khác

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết địa phương đang đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ cho phép dừng chở rác vào bãi rác Núi Bông. Thay vào đó, rác sẽ được chuyển đến nhà máy xử lý rác Trạm Thản.

Theo ông Nam, phường Vĩnh Phúc có khoảng 80.000 dân, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ước tính khoảng 70 tấn mỗi ngày. Bãi rác Núi Bông đang tiếp nhận rác được thu gom từ các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên.

Toàn cảnh bãi rác Núi Bông. Ảnh: Đức Hoàng

Rác thải tại hai phường được một doanh nghiệp môi trường đô thị thu gom rồi vận chuyển về bãi rác Núi Bông. Vì vậy, việc người dân ngăn xe vào bãi đã khiến rác thải ùn ứ tại nhiều khu dân cư.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, theo kế hoạch của tỉnh, đến ngày 30/9, rác thải sẽ không tiếp tục tập kết tại bãi rác Núi Bông mà được vận chuyển lên nhà máy Trạm Thản để xử lý. Tuy nhiên, người dân mong muốn việc thay đổi được thực hiện sớm hơn.

Phú Thọ cho chuyển ngay 126 tấn rác mỗi ngày về Trạm Thản Chiều 9/9, trước tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, UBND tỉnh Phú Thọ đã có chỉ đạo khẩn nhằm giải quyết tình trạng trên. Theo đó, tỉnh đồng ý cho phép tạm thời UBND phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên vận chuyển ngay toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hai phường, khoảng 126 tấn/ngày về tập kết tại bể chứa của Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản. UBND tỉnh yêu cầu hai phường chủ động thu gom, tập kết, phối hợp vận chuyển toàn bộ rác thải phát sinh, không để tiếp tục tồn đọng và yêu cầu đơn vị vận hành nhà máy tại Trạm Thản tạm thời tiếp nhận lượng rác này. Đồng thời, UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng và công an các địa phương nắm chắc tình hình, chủ động đảm bảo an ninh, trật tự, không để hình thành điểm nóng, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý rác thải.