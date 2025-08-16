Ngày 15/8, Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Văn phòng INTERPOL Việt Nam và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (SN 1995) phạm tội "Không tố giác tội phạm" theo Quyết định truy nã số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10/12/2024 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Đối tượng là bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Ngô Thị Thêu), các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Ngô Thị Thêu bế con nhỏ bị dẫn giải về nước. Ảnh: Bộ Công an

Theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng INTERPOL Việt Nam đã đề nghị và Ban Tổng thư ký INTERPOL ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng Ngô Thị Thêu. Đồng thời, đề nghị Văn phòng INTERPOL các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng Ngô Thị Thêu cho Cảnh sát Việt Nam.

Ngày 22/5, phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan, Cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Văn phòng INTERPOL Việt Nam xác định đối tượng Ngô Thị Thêu đang bị Việt Nam truy nã nên phía Thái Lan đã tiến hành bắt giữ.

Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 14 - 15/8, Tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam.

Vào 21h00 ngày 15/8, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ đối tượng Ngô Thị Thêu theo quy định của pháp luật Việt Nam tại trụ sở Công an TP Hà Nội. Quá trình tiếp nhận, dẫn giải đối tượng từ Thái Lan về Việt Nam tuyệt đối an toàn, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và đối ngoại theo đúng các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan.