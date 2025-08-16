Liên quan đến vụ án lừa đảo trên không gian mạng Mr Pips, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Văn phòng INTERPOL Việt Nam và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về đối tượng Ngô Thị Thêu (SN 1995) có biệt danh là "Madam Ngo", Bộ Công an cho biết, đây là đối tượng truy nã, phạm tội "Không tố giác tội phạm" theo Quyết định truy nã số 20647 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Thêu là bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Ngô Thị Thêu), các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Đối tượng Ngô Thị Thêu làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào ngày 7/7, Trung tướng Đỗ Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, khi lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ đối tượng Ngô Thị Thêu, người này đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến tháng 7, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này. Trong đó, 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", truy nã quốc tế 4 bị can.

Đường dây của Mr Pips và Mr Hunter hoạt động từ năm 2021 khi mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Cơ quan điều tra đã thu tổng số tiền và tài sản trong vụ án là 5.315 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

Đến nay, Công an xác định được 571 bị hại và tiếp tục kêu gọi những người còn lại ra trình diện để phối hợp.