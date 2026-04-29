Cuộc hội ngộ của những biểu tượng

Thước phim quảng bá vừa công bố ngày 22/4 khiến công chúng ngỡ ngàng bởi sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám như Sir David Beckham, Mohamed Salah, Vini Jr. và các nữ cầu thủ xuất sắc Alexia Putellas, Lauren James. Sự xuất hiện của tài năng trẻ Florian Wirtz cùng màn "cameo" đầy hài hước của bếp trưởng lừng danh Gordon Ramsay đã tạo nên một tổng thể đa sắc màu, kết nối nhiều lĩnh vực từ thể thao, giải trí đến ẩm thực.

Mở đầu đoạn phim, khán giả chứng kiến phân cảnh đầy biểu tượng khi Sir David Beckham trao lại cuốn "bí kíp" đặc biệt cho người hâm mộ. Hành động này mang thông điệp mạnh mẽ về việc trao quyền, cho phép các cổ động viên tự tay viết nên những "luật chơi" của riêng mình tại Pepsi Football Nation. Từ khoảnh khắc đó, người xem được dẫn dắt vào một hành trình kịch tính, khám phá một thế giới mà ở đó đam mê bóng đá được tôn vinh theo những cách thức độc đáo và khác biệt.

Điểm nhấn của sự kiện là một thước phim ngắn mang tính điện ảnh cao

Những luật chơi kỳ lạ từ đời thực

Xuyên suốt hơn ba phút của đoạn phim, khán giả liên tục bắt gặp những màn hóa thân đầy bất ngờ. Florian Wirtz, ngôi sao đang lên của bóng đá Đức xuất hiện trong một tình huống đỗ xe với độ chính xác tuyệt đối. Sự hoàn hảo của pha xử lý này khiến trọng tài phải ngay lập tức yêu cầu kiểm tra VAR để xác định tính hợp lệ. Trong khi đó, tại một không gian hoàn toàn khác nữ cầu thủ Lauren James lại hóa thân thành một giảng viên đại học uy nghiêm.

Các ngôi sao khác như Vinicius Jr. của Real Madrid hay huyền thoại Mohamed Salah cũng lần lượt góp mặt thông qua những cảnh quay được dàn dựng công phu theo phong cách bom tấn điện ảnh. Qua từng phân cảnh, công chúng dần khám phá ra hệ thống luật lệ thú vị do chính fan hâm mộ thiết lập.

Nhằm chào mừng sự kiện ra mắt, Pepsi cũng triển khai hỗ trợ người hâm mộ thực hiện Luật chơi số #1: "Bóng đá phải được gọi là Football chứ không phải Soccer". Để hiện thực hóa điều này, một tiện ích mở rộng miễn phí trên trình duyệt sẽ sớm được phát hành. Tiện ích này sở hữu tính năng tự động thay thế mọi từ ngữ liên quan đến "soccer" thành "football" trên tất cả nền tảng số.

Hình ảnh dàn siêu sao bóng đá thế giới hội tụ trong chiến dịch Pepsi Football Nation

Kết nối cộng đồng thông qua thảo luận số

Nhận thấy những cuộc tranh luận của người hâm mộ luôn bùng nổ mạnh mẽ trong các hội nhóm, Pepsi đã quyết định đưa các nội dung thảo luận này lên Reddit. Đây vốn là một trong những nền tảng có cộng đồng bóng đá phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay. Thông qua sự hợp tác này, thương hiệu tạo ra cơ hội để người hâm mộ tự thiết lập các quy tắc và cách thức trải nghiệm của riêng mình, đồng thời trao cho họ quyền quyết định cách thức bóng đá được tôn vinh trên phạm vi toàn cầu.

Eugene Willemsen, Tổng Giám đốc điều hành khối đồ uống quốc tế của PepsiCo toàn cầu, chia sẻ: “Bóng đá từ lâu đã vượt xa 90 phút thi đấu trên sân cỏ. Nó hiện diện trong những cuộc trò chuyện, những màn đối đầu kịch tính và cả những truyền thống giúp kết nối người hâm mộ mỗi ngày, bất kể họ đến từ cộng đồng, thị trường hay thuộc thế hệ nào. Pepsi Football Nation ra đời để tôn vinh nền văn hóa đó, cũng như muôn vàn cách mà người hâm mộ trải nghiệm môn thể thao này ngoài khuôn khổ trận đấu. Suốt nhiều thập kỷ qua, Pepsi luôn đồng hành cùng bóng đá, và giờ đây, chúng tôi đang tôn vinh những trải nghiệm chung và cả những “luật chơi” gắn kết người hâm mộ bóng đá toàn cầu.”

Người hâm mộ hào hứng tham gia định nghĩa luật chơi mới

Các cầu thủ tham gia chiến dịch cũng bày tỏ sự hào hứng với tầm nhìn mới mẻ này. Mohamed Salah chia sẻ rằng người hâm mộ là yếu tố cốt lõi làm nên sự vĩ đại của bóng đá, do đó việc tạo ra một thế giới nơi chính họ đặt ra luật chơi là điều hoàn toàn hợp lý. Đồng quan điểm, ngôi sao trẻ Vini Jr. cho rằng bóng đá là sự tự do thể hiện bản thân. Anh đã không ngần ngại gia nhập đội hình của Pepsi để cùng lan tỏa niềm đam mê này.

Sản phẩm của tập đoàn PepsiCo hiện diện trong đời sống của hơn một tỷ người tiêu dùng mỗi ngày tại hơn 200 quốc gia. Với doanh thu ròng đạt gần 94 tỷ USD vào năm 2025, tập đoàn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thông qua danh mục đồ uống và thực phẩm đa dạng. Chiến lược pep+ (PepsiCo Positive) đang là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, đặt sự phát triển bền vững và lợi ích cộng đồng làm trọng tâm để hướng tới một tương lai vững chắc.

Bích Đào