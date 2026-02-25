Cựu thuyền trưởng Liverpool tiếp tục được đồn đại sẽ dẫn dắt Real Madrid vào hè này, trong bối cảnh Alvaro Arbeloa thay Xabi Alonso dự kiến sẽ thôi giữ cương vị vào cuối mùa.

Klopp được cho đang đàm phán với Real Madrid về việc nắm đội vào cuối mùa. Ảnh: Teamtalk

Teamtalk trích dẫn các nguồn từ Tây Ban Nha cho biết, Klopp hiện là giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, đã có các cuộc gặp với ban lãnh đạo Real Madrid để trình bày dự án cũng như đưa ra các yêu cầu của mình trước mùa giải 2026/27.

Và một trong những thông tin gây chú ý là Klopp được cho đã yêu cầu Real Madrid chấp nhận lời đề nghị khủng (150 triệu euro) của MU dành cho Vinicius, người còn 18 tháng trong hợp đồng và chưa đạt thỏa thuận gia hạn.

Theo báo chí xứ đấu bò, Klopp không ngại bán đi cầu thủ có giá trị lớn trong đội, qua đó dùng khoản ngân sách ấy để tái thiết đội hình Real Madrid theo ý mình, đồng thời bớt đi việc phải ‘chiều lòng’ một sao cộm cán trong phòng thay đồ.

Tin tức Klopp yêu cầu Real Madrid đồng ý bán Vinicius cho MU đến chỉ ít ngày sau khi El Nacional loan đi rằng, Jude Bellingham không có trong kế hoạch của nhà cầm quân người Đức, một khi ông ngồi ‘ghế nóng’ ở Bernabeu.

MU liệu có thực sự chi tiền khủng để ký Vinicius? Ảnh: Live Score

Điều đó có nghĩa, nếu chấp thuận các yêu cầu đưa ra như đồn đại, của Jurgen Klopp, phòng thay đồ Real Madrid thực sự xảy ra “địa chấn”, khi cả Bellingham và Vinicius đều là trụ cột tên tuổi.

Jurgen Klopp là một HLV hàng đầu thế giới, nhưng ông cũng được biết đến với cá tính mạnh mẽ, có phần nóng nảy. Trong đàm phán Real Madrid, theo El Nacional, ông yêu cầu toàn quyền quyết định với dự án ở Bernabeu, cũng như xây dựng đội hình phù hợp theo triết lý bóng đá của mình.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez muốn Klopp nhưng liệu có chấp nhận ngoại lệ, khi Bernabeu lâu nay, ông được cho vẫn tham gia vào mọi việc, bao gồm cả việc dùng người, mua sắm?