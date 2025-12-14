Sáng 14/12, hồ thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu đóng đập sau khoảng 1 tuần xả lũ đợt 3.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ sáng sớm, cả trăm người dân đã có mặt dọc khu vực ven chân đập tràn. Trên tay họ là đầy đủ các loại đồ nghề từ vợt cầm tay đến lưới quăng chuyên nghiệp.

Nhiều người cẩn thận hơn còn mang theo cả phao hơi, xuồng nhỏ và những chiếc bao tải lớn với hy vọng sẽ mang về một mẻ "lộc trời" bội thu.

Không chỉ người dân xã Trị An, nhiều người còn đi từ các phường, xã lân cận như Trảng Dài, Tân Triều, Bình Minh, Trảng Bom; thậm chí có người từ TPHCM cũng tìm về để “săn cá” khi hồ thủy điện đóng đập.

Đúng 8h, khi cửa xả tràn chính thức đóng lại, dòng nước cuồn cuộn bắt đầu ngưng chảy. Tiếng reo hò mọi người vang lên khắp nơi. Sau khoảng 10 phút, từng nhóm người đã chèo ra giữa chân đập để tham gia “ngày hội bắt cá”.

Dù không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng theo đánh giá của nhiều "ngư dân" kinh nghiệm, lượng cá năm nay có phần giảm sút so với những đợt trước. Cá to như cá tra, cá lăng hay cá mè loại "khủng" không còn xuất hiện nhiều, thay vào đó chủ yếu là các loại cá nhỏ và vừa.

Con cá hơn 5kg được một người đàn ông săn được sau khi thủy điện Trị An đóng đập

Chị Loan, một người dân xã Trị An chia sẻ: “Dù cá to không còn nhiều, nhưng ai cũng háo hức đi bắt. Hôm nay trùng ngày Chủ nhật, lại có thể là đợt đóng đập cuối cùng trong năm, nên mọi người tranh thủ đi săn cá”.

Anh Thịnh đang “ẵm” một con cá mè hoa khổng lồ có trọng lượng gần 18kg. Anh phấn khởi cho biết, tối qua, anh cùng nhóm bạn mới biết lịch đóng đập thủy điện và sáng nay có mặt từ sớm.

“Khi nước vừa rút, thấy bóng cá lớn quẫy mạnh trong hốc đá, mấy anh em phải phối hợp mới khống chế được nó. Chắc đây là con cá lớn nhất trong đợt thủy điện xả lũ cuối năm này”, anh Thịnh chia sẻ.

Không phải ai cũng may mắn “săn” được cá khủng. Có những người dù ướt sũng từ đầu đến chân, quần quật suốt nhiều giờ đồng hồ cũng chỉ thu hoạch được vài kg cá tạp các loại.

Tay cầm một con cá mè trắng nặng chừng 2kg, một người đàn ông trung niên vừa gỡ lưới vừa đon đả rao: "Cá mới vừa bắt lên đây, bán theo mớ 70 nghìn đồng thôi! Ai mua về nấu canh chua trưa nay là ngon hết sẩy".

Hồ Trị An có diện tích mặt nước rộng hơn 323km2, nằm trên dòng sông Đồng Nai. Đây không chỉ là một trong những công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam với nhiệm vụ cung cấp điện năng và điều tiết lũ cho vùng hạ du, mà còn cung cấp nguồn thủy sản nước ngọt cho tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận.