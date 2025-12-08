Hồ nước "chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp"

Hồ Bạch Sa xuất hiện trong những bức ảnh với màu nước xanh ngọc óng ánh, lấp lánh dưới nắng. Quanh hồ là những dãy núi nhấp nhô, đỉnh phủ tuyết trắng xóa, tưởng như cảnh do AI tạo ra.

Thực tế, hồ Bạch Sa là điểm đến nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc từ lâu với những video, hình ảnh hút cả triệu lượt tương tác. Tuy nhiên, để đến được đây, du khách phải thực hiện những bước rất nghiêm ngặt, vì nó là con đường dẫn đến Pakistan.

Hồ Bạch Sa gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian dài. Ảnh: Khánh Huyền

Chị Khánh Huyền (Hà Nội) là một du khách Việt từng tới tham quan hồ Bạch Sa trong hành trình khám phá Tân Cương kéo dài 8 ngày.

Tân Cương - rộng 1,6 triệu km2 (chiếm gần 1/6 tổng diện tích Trung Quốc) - có địa hình rất đa dạng, từ những dãy núi tuyết, sông băng, hồ nước đến thảo nguyên và sa mạc... Chị Huyền lựa chọn du lịch tự túc và thuê hướng dẫn người địa phương để có thể tới những địa điểm "bí ẩn", không quá đông đúc, giữ vẻ đẹp hoang sơ. Hồ Bạch Sa là một nơi chị Huyền quyết tâm phải tới.

Khi chiếc xe lăn bánh trên con đường cao tốc hữu nghị Karakoram, mặt hồ dần hiện ra khiến nữ du khách vỡ òa cảm xúc. Vẻ đẹp thực tế của hồ Bạch Sa còn ấn tượng hơn những bức ảnh chị từng xem trên mạng.

Chị Huyền tại hồ nước gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Khánh Huyền

Giữa mênh mông cát gió, hồ Bạch Sa hiện lên như một ốc đảo xanh thẳm. Mặt hồ trong vắt nhìn thấu đáy, được tạo nên từ nước băng tan của núi tuyết, hòa cùng rừng bạch dương ven bờ, cát trắng hoang sơ và những dải núi tuyết bao quanh. Tất cả vẽ nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa dịu dàng.

"Ở đây, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp, chẳng cần chỉnh sửa gì thêm", chị nói.

Những du khách Việt từng tới check-in với hồ nước nổi tiếng. Ảnh: Thu Trang/Ho Phuong Dung

Du khách đến hồ đều muốn check-in tại “con đường điện ảnh”, nơi bên trái là mặt hồ xanh thẳm, phía xa là những dãy núi phủ tuyết bạc, còn phía sau là cồn cát trắng trải dài.

Du khách tới hồ thường không bỏ qua trải nghiệm chụp ảnh cùng bò Yak. Ảnh: Khánh Huyền

Hồ Bạch Sa mỗi mùa mang một vẻ đẹp khác nhau. Từ tháng 10 đến tháng 3, tuyết phủ trắng xóa và mặt hồ xanh thẳm đến mức tạo cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

"Con đường điện ảnh" nổi tiếng. Ảnh: Khánh Huyền

Tân Cương - mảnh đất khách muốn quay lại nhiều lần

Chị Khánh Huyền chia sẻ, Tân Cương quá rộng và đẹp khiến chị muốn được trở lại nhiều lần.

Trong chuyến đi vừa qua, chị Huyền ghé qua nhiều địa danh như Kashgar, Hotan, Kucha và đặc biệt là Taxkorgan. Tại vùng đất biên giới này, chị lần đầu trải nghiệm ngủ ở độ cao gần 4.000m, đối mặt khí hậu lạnh buốt và không khí loãng - thử thách không nhỏ nhưng cũng là kỷ niệm khó quên.

Theo chị, du lịch Tân Cương có nhiều trở ngại: người dân chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ và sử dụng tiếng địa phương; khoảng cách giữa các điểm đến rất xa, có khi hàng trăm km; thời tiết thay đổi mạnh, chỗ lạnh buốt nhưng nơi khác lại nắng gắt. “Nhà vệ sinh ở đây khá thô sơ, nên du khách cần chuẩn bị tâm lý và mang theo đồ vệ sinh cá nhân”, chị nói.

Chị Huyền có hành trình 8 ngày ở Tân Cương. Ảnh: Khánh Huyền

Thế nhưng, trong cảm nhận của chị, người dân nơi đây rất thân thiện. Chị giao tiếp với họ bằng ứng dụng dịch, ngôn ngữ cơ thể và chủ yếu là nụ cười.

Không chỉ cuốn hút bởi thiên nhiên, ẩm thực địa phương cũng để lại cho chị Khánh Huyền những trải nghiệm khó quên.

Các món ăn ở Tân Cương nổi tiếng “siêu to khổng lồ”. Trong suốt hành trình, chị đã thử đủ đặc sản như thịt cừu nướng, bánh mì dẹt, lẩu bò Tạng hay những suất cơm bụi giản dị ven đường.

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những xiên thịt nướng tẩm ướp đậm đà, cháy cạnh vừa đủ, mềm, thơm và cay nhẹ đặc trưng. “Giữa cái lạnh khô của sa mạc, cầm xiên thịt nóng hổi uống kèm chút bia, đúng là chuẩn vị Nam Cương”, chị kể.

Ẩm thực hấp dẫn ở Tân Cương. Ảnh: Khánh Huyền

"Tôi dự định quay lại Bắc Cương vào mùa đông để được đắm chìm trong thung lũng Altay, Kanas, Hemu hay hồ Sayram", nữ du khách cho biết.

Vẻ đẹp Tân Cương khiến khách Việt lưu luyến. Ảnh: Khánh Huyền

Trọng Nghĩa