Ngoài việc đi sớm chọn chỗ đẹp, mang đồ gọn nhẹ…, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc chủ động rút khỏi các trục đường chính cũng giúp tìm được vị trí quan sát thuận lợi, nhìn rõ các khối diễu binh, diễu hành.

Linh hoạt lựa chọn các tuyến đường và vị trí xem

Tuyến Hùng Vương – Nguyễn Thái Học được xem là nơi lý tưởng để quan sát nhưng cũng là nơi đông đúc nhất. Người dân và du khách nếu có thời gian, thể lực và sự chuẩn bị tốt nên đến trước nhiều giờ đồng hồ để giữ chỗ.

Nhờ linh hoạt trong việc chọn vị trí, Phương Nga đã có được một chỗ ngồi hợp lý và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân lên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Phương Nga (25 tuổi, Nghệ An) chia sẻ, cô cùng nhóm bạn có mặt gần Quảng trường Ba Đình từ đầu giờ trưa 21/8 để “xem tình hình” và tranh thủ làm việc trong quán cà phê. Đến 15h khi ra đường Hùng Vương, vỉa hè đã chật kín người.

Dọc tuyến Hùng Vương - Nguyễn Thái Học từ sớm đã chật kín người. Ảnh: Nhóm phóng viên VietNamNet

"Chúng mình chuyển hướng đi bộ ra đoạn Trần Phú giao Ông Ích Khiêm để lấy chỗ. Vì không thấy tên những phố này trên lịch trình dự kiến nên hơi lo lắng. Nhưng được lực lượng chức năng hướng dẫn, bọn mình yên tâm ổn định vị trí ở đó.

Sau hơn 5 tiếng chờ đợi, những gì được chứng kiến ngày hôm đó khiến mình và các bạn thực sự cảm thấy quá đỗi hạnh phúc và tự hào", Phương Nga chia sẻ, đồng thời gợi ý mọi người nên cân nhắc những tuyến phố khác nếu không thể đi sớm.

Tuyến Hàng Khay - Tràng Tiền cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai không thể đi quá sớm để xếp hàng giữ chỗ. Ảnh: Nhóm phóng viên VietNamNet

Tuyến Hàng Khay – Tràng Tiền cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, bởi đây là điểm gần cuối của đoàn diễu binh trên tuyến số 1. Người đến muộn vẫn có thể đón đoàn tại đây, nhưng không nên đứng quá sát Nhà hát Lớn.

Khu vực này có nhiều hàng quán, không gian rộng quanh hồ Gươm, thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc khách du lịch. Nơi đây thuận tiện cho người di chuyển bằng tuyến tàu Nhổn – Ga Hà Nội, chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút từ bến cuối Cầu Giấy.

Trên mạng xã hội, nhiều người tích cực chia sẻ kinh nghiệm 'thực chiến' sau buổi tổng hợp luyện đầu tiên hôm 21/8. Ảnh chụp màn hình

Nếu yêu thích các khối xe cơ giới, du khách có thể chọn tuyến Trần Phú – Nguyễn Tri Phương. Đây là khu vực ít nhà dân, vỉa hè rộng, xung quanh chủ yếu là cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện nên không quá đông đúc.

Ảnh: Thế Sơn

Hai phố Liễu Giai – Văn Cao được đánh giá là phù hợp để quan sát toàn cảnh, có nhiều góc đẹp mà không phải đi quá sớm để giữ chỗ.

Ghi nhớ loạt địa điểm trông giữ phương tiện

Để phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Cục CSGT đã công bố 92 điểm trông giữ phương tiện tại Hà Nội, gồm 12 khuôn viên cơ quan/doanh nghiệp, 12 trường đại học và 68 vị trí lòng đường.

Danh sách các điểm trông giữ phương tiện được cấp phép ở Hà Nội trong sự kiện A80. Ảnh: Cục CSGT

Những lưu ý khác

Khi đi xem diễu binh, diễu hành, người dân nên mặc quần áo thoải mái, đi giày bệt, mang theo nước uống, quạt tay, khăn giấy… Tránh mang theo túi to, cồng kềnh để hạn chế va chạm và bảo vệ tài sản cá nhân.

Ảnh: Nhóm phóng viên VietNamNet

Nếu có trẻ nhỏ đi cùng, hãy luôn nắm chặt tay và chú ý không để trẻ bị lạc. Đặc biệt, có thể chuẩn bị áo mưa, túi chống thấm để đảm bảo những đồ dùng điện tử không bị ướt khi trời đổ cơn mưa bất chợt.

Trong những sự kiện lớn như A80, lực lượng chức năng được bố trí dày đặc để giữ trật tự và an toàn. Người dân cần tuân thủ hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh, không chen lấn hay tràn xuống lòng đường gây cản trở đoàn diễu binh.

Ảnh: VietNamNet