Cùng bạn bè đến đường Trần Phú trưa 21/8, anh Nikolay (du khách Nga) bất ngờ trước cảnh đông đúc, náo nhiệt của hàng nghìn người tập trung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Theo quan sát của anh, các tuyến đường gần đây chật kín người từ già đến trẻ. Đặc biệt, hầu hết đều mặc trang phục hoặc mang theo vật dụng in hình cờ đỏ sao vàng.

Anh Nikolay (đứng giữa) thấy hào hứng trước cảnh "biển người" xếp hàng, ngồi chật kín ở nhiều tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Khi biết họ có mặt ở đây để chờ đợi được xem buổi tổng hợp luyện cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vị khách Nga chia sẻ, anh xúc động trước tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người Việt.

“Chúng tôi được biết, khối quân nhân Liên bang Nga cũng tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện đặc biệt này. Vì vậy, nhóm dự định tìm quán ăn gần đây rồi quay lại xem buổi hợp luyện”, Nikolay nói.

Anh cho biết trong 3 năm qua đã nhiều lần du lịch khắp Việt Nam. Lần này, nhóm ở Hà Nội 5 ngày rồi sẽ tiếp tục hành trình đến Hạ Long (Quảng Ninh), Sa Pa (Lào Cai) và Ninh Bình. Dù gặp bất tiện trong việc đặt xe, tìm quán ăn ở khu trung tâm, anh vẫn thấy vui trước bầu không khí hân hoan của người dân và du khách.

Cặp đôi người Pháp hòa cùng dòng người quanh Lăng Bác để chờ xem buổi tổng hợp luyện A80

Không chỉ Nikolay, cặp đôi Priscilia và Valentin (đến từ Paris, Pháp) cũng “sốc nhẹ” trước khung cảnh hoành tráng của hàng nghìn người đổ ra đường quanh Lăng Bác.

“Ở Pháp, Quốc khánh cũng là ngày lễ lớn nhưng không khí không náo nhiệt như vậy. Chúng tôi thật may mắn khi được trải nghiệm khoảnh khắc đặc biệt này tại Việt Nam”, họ chia sẻ.

Hai vị khách Tây thấy ngỡ ngàng trước khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp của hàng nghìn người ở Thủ đô trước buổi diễu binh, diễu hành

Tương tự, anh Lars Varga (người Đức) vừa từ Tuyên Quang về Hà Nội, cũng choáng ngợp trước tinh thần yêu nước của người dân Thủ đô.

Anh được biết hàng nghìn người đã có mặt từ sáng sớm, ngồi kín các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình để chờ buổi tổng hợp luyện A80 lúc 20h cùng ngày.

Vị khách Tây thấy rất vui, cảm giác được lan tỏa sự tự hào, tinh thần yêu nước từ những người Việt Nam nhân sự kiện đặc biệt của đất nước.