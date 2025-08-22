"Ban đầu, nhà tôi định không tới Hà Nội dịp 2/9 vì công việc bận rộn. Mãi tới giữa tháng 8, vợ chồng tôi mới sắp xếp được. Bố mẹ, các con tôi đều háo hức muốn trải nghiệm không khí ngày Quốc khánh, theo dõi lễ diễu binh, diễu hành. Vợ chồng tôi quyết định sẽ lái xe đưa cả nhà về Hà Nội chơi 3 ngày 2 đêm.

Nhưng 2 ngày liên tục, qua nhiều kênh đặt phòng, đại lý, tôi vẫn chưa tìm được phòng ở cận kề khu vực diễu binh và phù hợp yêu cầu của gia đình", chị Tiên nói.

Hiện, gia đình chị Tiên quyết định sẽ thuê khách sạn 4 sao ở khu vực Nam Từ Liêm, giá hơn 2 triệu đồng/phòng/đêm. Gia đình dự kiến đi tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội (khai thác đến Công viên Thủ Lệ) rồi đi bộ vào đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học.

"Để có vị trí quan sát tốt, chắc gia đình tôi phải đi từ đêm 1/9. Khu vực xa trung tâm có giá thành hợp lý, chỗ để ô tô thuận tiện và hiện có tuyến metro nên tôi cũng không quá lo lắng. Tối 2/9, từ khách sạn nhà tôi cũng có thể theo dõi pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình", chị Tiên nói.

Du khách từ khắp nơi đổ về Hà Nội để theo dõi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thế Bằng

Trên mạng xã hội, nhiều du khách cũng ráo riết tìm phòng gần khu vực tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau buổi tổng hợp luyện ngày 21/8, “sức nóng” của sự kiện càng tăng, khiến nhiều người quyết định đến Hà Nội “giờ chót”.

Ngày 22/8, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội thông tin, các khách sạn nhỏ quy mô 1-3 sao ở trung tâm Hoàn Kiếm và quanh khu vực diễn ra diễu binh, diễu hành đã kín công suất phòng dịp lễ.

Nhiều khách sạn, khu căn hộ quy mô 4-5 sao trong khu vực này cũng đã đạt 100% công suất đêm 1/9 như Hanoi Daewoo, Pullman Hanoi, Army Hotel, Melia Hanoi, khu căn hộ The Five Residences, Dolce Hanoi Golden Lake…

Các khách sạn khác như Pan Pacific, Sofitel Legend Metropole Hanoi, Movenpick Centre, Duparc, Dolce Hanoi Golden Lake… công suất dịp 2/9 vượt 70-80% và tiếp tục tăng nhanh.

Đại diện "khách sạn dát vàng" Dolce Hanoi Golden Lake cho biết, họ không chỉ kín công suất phòng đêm 1/9 mà các ngày tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt, khách sạn cũng đang đạt tỉ lệ lấp đầy rất cao.

Các khách sạn trên tọa lạc ở vị trí thuận lợi, du khách chỉ cần đi bộ qua quãng đường ngắn để tới các cung đường xem diễu binh, diễu hành. Thậm chí có nơi, du khách có thể ngồi ngắm diễu binh, diễu hành từ ban công, quán cà phê của khách sạn.

Theo khảo sát trên các ứng dụng đặt phòng trực tuyến, hiện còn rất ít phòng trống ở Hoàn Kiếm, Ba Đình. Các nhà nghỉ, homestay quy mô nhỏ cũng đã kín phòng.

Nếu lên kế hoạch tới du lịch Hà Nội dịp 2/9 muộn, thời điểm này, du khách nên tìm phòng cách khu vực trung tâm từ 5-10km, ưu tiên chọn những nơi thuận lợi tuyến xe buýt hoặc tàu điện.

Theo khảo sát, nhiều khách sạn 4-5 sao tại các khu vực này vẫn còn phòng trống, giá ổn định, không tăng dịp lễ như Novotel Thái Hà, Novotel Suites Hanoi, Movenpick Living West Hanoi...

Tuyến tàu Cát Linh – Hà Đông: Xuất phát từ ga Yên Nghĩa, thuận tiện cho người dân các xã phường từ Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hà Đông, Thanh Xuân...

Tuyến Nhổn – ga Hà Nội (khai thác đến Công viên Thủ Lệ): Thuận tiện cho người dân các xã Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức... Khu vực ga Nhổn có bãi gửi xe rộng.

Các tuyến xe buýt đi qua hoặc gần khu vực diễu binh gồm: 09A, 22A, E09, 32, BRT.

Nếu buộc phải sử dụng phương tiện cá nhân, người dân nên tìm hiểu trước các bãi trông giữ xe gần trung tâm, đồng thời theo dõi phân luồng giao thông để chọn lộ trình phù hợp, tránh ùn tắc.

Du khách cũng nên lưu ý về tình trạng lừa đảo đặt phòng online.

"Trước nhu cầu tăng cao của du khách, hiện tại khách sạn chúng tôi và một số đơn vị khác đang bị các đối tượng mạo danh Fanpage nhằm mục đích lừa đảo, gian lận hoặc cung cấp thông tin sai lệch, gây tổn hại tới uy tín khách sạn", đại diện Dolce Hanoi Golden Lake cho biết.

Sở Du lịch Hà Nội cũng đã có những văn bản đề nghị các cơ sở lưu trú tập trung chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón khách dịp 2/9, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách lưu trú, không tăng giá, khuyến khích cung cấp dịch vụ vệ sinh miễn phí cho du khách, đảm bảo môi trường du lịch Thủ đô an toàn, thân thiện, chất lượng và mến khách.